¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤Î¥®¥ã¥ë¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¥®¥ã¥ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡¡Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡È¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÎëÌÚåºÎï¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥È¥Ê¥«¥¤¥®¥ã¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç·ãÊÑ
¡¡¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É¤ÎÃË½÷¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬¡¢14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè10ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤¦ºÇ½ªÆü¡Ä¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤¿¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¥®¥ã¥ë¡×»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥È¥Ê¥«¥¤¤Î³Ñ¤È¼ª¤ò¤Ä¤±¤¿ÎëÌÚ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤£¤¿¤ó¥È¥Ê¥«¥¤Ä¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤òÃÎ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤«¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎëÌÚåºÎï¡Ê¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kyiiripu.friedegg¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç·ãÊÑ
¡¡¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É¤ÎÃË½÷¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬¡¢14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤£¤¿¤ó¥È¥Ê¥«¥¤Ä¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤òÃÎ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤«¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎëÌÚåºÎï¡Ê¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kyiiripu.friedegg¡Ë