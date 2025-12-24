『娘の命』最終回 “レイコ”齊藤京子の復讐に“沙織”新川優愛まさかの反応 ネット騒然「どうしたの？」「逆に怖い」
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の最終回が23日に放送され、レイコ（齊藤）による復讐をきっかけに沙織（新川優愛）が予想外の行動に出ると、ネット上には「どうしたの？」「逆に怖い」「生命力図太すぎ」などの声が集まった。
【写真】レイコ（齊藤京子）から“復讐”される沙織（新川優愛）と新堂（竹財輝之助）
優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知ったレイコはがく然とする。
そのころ、優奈の息子・圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。圭太の証言によってレイコは、優奈の死の真相を知るのだった。
そしてレイコは沙織とその夫で政治家の新堂への復讐を開始する。たくさんの聴衆を前に選挙演説を行う新堂と、彼に寄り添う沙織。演説の盛り上がりが最高潮に達したところで、二人の目の前にあった街頭ビジョンに、沙織と新堂のこれまでの悪事を記録した動画が映し出される。
映像を目にした聴衆は騒然。新堂が取り繕うように「あれはデマです！」とマイクで呼びかけると、その隣でなぜか沙織は腕組みしながら爆笑している。
「どうしたの？」と困惑する新堂に対して、沙織は「もう無理じゃなぁい？」と声を上げ「全部ほんとのことじゃない」と言い放つ。そして沙織はマイクを握ると聴衆に向けて、新堂の不倫や隠し子の存在を暴露するのだった…。
レイコの復讐をきっかけに沙織がまさかの行動に出ると、ネット上には「沙織どうしたの？認めたの？？」「開き直っただと！」「めっちゃあっさりで逆に怖い」といった反響が続出。さらに「潔すぎるwww」「自ら降参した笑笑笑」「開き直ってるの生命力図太すぎて爆笑」などの投稿も寄せられていた。
