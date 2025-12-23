車中泊をもっと快適に！日産「NV200バネット MYROOM」が仕様向上で新色も登場
日産自動車株式会社は、車中泊仕様の「NV200バネット MYROOM」の一部仕様を向上させ、2026年3月9日より発売すると発表した。
ナチュラルで快適なくつろぎ空間を演出する同モデルは、新たにモノトーンのサンドベージュを追加し、断熱性に優れた専用アルミシートをルーフやドア部に採用。加えて、先行車発進お知らせ機能やコンフォートフラッシャーなど、利便性・安全性を高める装備も新たに導入された。
「NV200バネット MYROOM」を一部仕様向上
日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は19日、「NV200バネット MYROOM」を一部仕様向上し、2026年3月9日より発売すると発表しました。
「NV200バネット MYROOM」は、1人でゆったり、2人でぴったりくつろげる、ナチュラルで洗練された空間を提供します。コンパクトなサイズで扱いやすいボディサイズでありながら、「キャラバン MYROOM」と同じ2 in 1シートを2列目に採用し、過ごしやすい空間を実現しました。
今回の一部仕様向上では、ボディカラーにお客さまから好評のサンドベージュ/ホワイト 2トーンに加え、サンドベージュのモノトーンを追加設定したほか、より快適に車中泊を過ごすことができるようにMYROOM専用の耐湿性に優れたアルミシート製断熱材を開発し、ルーフ・スライドドア・バックドアに採用しています。
また、11月の「NV200バネット」の一部仕様向上に採用した、お客さまの快適な運転をサポートする「先行車発進お知らせ機能」や車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」に加え、日常の利便性を向上させる「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」なども採用しました。
「NV200バネット MYROOM」全国希望小売価格（税込み）
以上
リリース提供元：日産自動車株式会社