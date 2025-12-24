Ì¼¤òË´¤¯¤·¤¿Êì¿Æ¤¬¡È½÷¿ÍµßºÑ¤Îµ·¼°¡É¤Ëµß¤¤¤ò¸«½Ð¤·¡Ä¼ç±é¡¦ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¤¬Ìòºî¤ê¤òÆ³¤¤¤¿¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡×
¡¡ºäËÜ¶Õ¹°´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢¡Ø¤â¤ß¤Î²È¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»£±Æ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ö¼¡¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë»þ¤Ë¤ÏÀ§Èó»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÌµÌÀ¤Î¶¶¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡ÊPhoto : Kazunari Tajima¡Ë
¡Ø¤â¤ß¤Î²È¡Ù¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢¾å±Ç¤Îµ¡²ñ¤È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´ÆÆÄ¤¬¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿Àè¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÌµÌÀ¤Î¶¶¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡´ë²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÊ¹¤¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡ÖÉÛ¶¶ÞõÄº²ñ(¤Ì¤Î¤Ð¤·¤«¤ó¤¸¤ç¤¦¤¨)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈºäËÜ´ÆÆÄ¤¬¡ÖÉÛ¶¶ÞõÄº²ñ¡×¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤µ·¼°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ·¼°¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öµ¼»àºÆÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ»à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òµ¼»÷ÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤Ä¾¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖÌÀÆü¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¹Ô´Ö¤ÎÂ¿¤¤ËÜ¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊµÓËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸½¾ì¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¥¤ß¤ÇÈ½ÃÇ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¡ÖÅÏÊÕ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¡¢¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ìòºî¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢¤³¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶À¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¤ÎÌòºî¤ê¤òÆ³¤¤¤¿¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡×
¡¡º£²ó±é¤¸¤¿Í³µ¯»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¿´¾ð¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ç¯Îð¤ä»Å»ö¡¢Êë¤é¤·¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÃÏÂ³¤¤Ë¤¢¤ëÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Èà½÷¤Ï·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³¹¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï2¡Á3½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¤È¤Ï»àÀ¸´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿½÷À¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤É¤¦ºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¡¢ÀèÇÚ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦Îå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ë°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´ãº¹¤·¤òÍê¤ê¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤òÃÚ¤»ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Í³µª»Ò¤¬¤É¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎÎ¹¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÁÆ¬¤Î¼¼°æ¼¢¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡£¼¼°æ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊÆ´¤ì¤Î¿ÍÊª¤ÏÍ³µ¯»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í³µ¯»Ò¤Ï¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢Í³µ¯»Ò¤¬²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤¬¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Þ¤¤³¡¡1968Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ88Ç¯¡Ø¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª »ä¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
INTRODUCTION
3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÎ©»³¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÛ¶¶ÞõÄº²ñ¡×¡£¸ÅÍè»³³Ù¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Î©»³¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Þ¤Ç½÷¿Í¶ØÀ©¤È¤µ¤ì¡¢½÷À¤ÏµßºÑ¤ÎÆ»¤òÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÉÛ¶¶ÞõÄº²ñ¡×¤À¡£Î©»³¤Î°²Ö²(¤¢¤·¤¯¤é)»û¤Ë¤¢¤ëÀÖ¤¤ÉÛ¶¶¤Î¼êÁ°¤ò¤³¤ÎÀ¤¡¢¸þ¤³¤¦Â¦¤ò¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÇòÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÌÜ±£¤·¤ò¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ìµ»ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¶Ë³Ú¾ôÅÚ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤À¡£µ·¼°¤ÏÌÀ¼£´ü¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢1996Ç¯¤ËÉü³è¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØÌµÌÀ¤Î¶¶¡Ù¤Ï¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬Æ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÉÛ¶¶ÞõÄº²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤ä½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
STORY
15Ç¯Á°¡¢°¦Ì¼¤òÀî¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Í³µ¯»Ò¡ÊÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡Ë¤Î¿´¤Ï¤¦¤Ä¤í¤À¤Ã¤¿¡£Í³µ¯»Ò¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢½÷¿ÍµßºÑ¤Îµ·¼°¡ÖÉÛ¶¶ÞõÄº²ñ¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÇòÁõÂ«¤òÅ»¤Ã¤¿ÌÜ±£¤·¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Îó¤òÀ®¤·¤Æ»³¤Ë³Ý¤«¤ë¶¶¤òÅÏ¤ë¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Í©¸¼¤Ê¸÷·Ê¤¬¼Ì¤·¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î©»³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Í³µ¯»Ò¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
STAFF & CAST
´ÆÆÄ¡§ºäËÜ¶Õ¹°¡¿½Ð±é¡§ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡¢¿ØÌî¾®ÏÂ¡¢µÈ²¬ËÓÍº¡¢´äÀ¥Î¼¡¢»³¸ý»í»Ë¡¢´äÃ«·ò»Ê¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¼¼°æ¼¢¡¿2025Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿95Ê¬¡¿ÇÛµë¡§¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡¿© 2025¡ÖÌµÌÀ¤Î¶¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
