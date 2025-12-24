¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Îµ¨Àá¡¢¡È¥±¡¼¥¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¡É¤Î½÷À¤È¡ÈÄ²ÊÄºÉ¤Ë¶±¤¨¤ë¡É»ä¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤¬¡Ä¡Ä¡×ÆñÉÂºî²È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡È¥«¥Õ¥«Åª¸ÉÆÈ¡É
¡Ò¡ÖÊØ¤¬¸ý¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤è¡×´Ç¸î»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶ÃØ³¡Ä¡ÄÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Î»ä¤¬º£ÅÙ¤Ï¡ÖµÍ¤Þ¤ë¡×ÃÏ¹ö¤ÎÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤«¤éÄ²ÊÄºÉ¤Þ¤Ç¡¢²×Îõ¤ÊÄË¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ê¸³Ø¾Ò²ð¼Ô¤ÎÆ¬ÌÚ¹°¼ù¤µ¤ó¡£¿·Ãø¡ØÄË¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÄË¤ß¤È¸ÉÆÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¤Î³¹¤Ç¿È¤Ë¤·¤ß¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÚ¤Ê¤¤¥«¥Õ¥«¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¡Ê¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Á°·Ç½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÄË¤ß¤Ë¤Ï¸ÉÆÈ¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¤ËÄ¹»þ´ÖÀÜ¿¨¤·¤¿¤¿¤á¤Î²½³ØÇ®½ý¤È¤«¡¢¥¯¥í¡¼¥óÉÂ¤È¤«¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿ÄË¤ß¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ÅþÄì¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÊÖ»ö¤äÂÖÅÙ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¿È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤À¡£
¡Ò¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤ì¤Ë¤â¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤Ü¤¯¤À¤±¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿´ÇÛ¤ÈÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¼Ø¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Ê¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥«¥Õ¥«¡Ø·èÄêÈÇ¥«¥Õ¥«Á´½¸11¡Ù¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ä¥§¤Ø¤Î¼ê»æ¡ÊII¡Ë ¾ë»³ÎÉÉ§Ìõ ¿·Ä¬¼Ò¡Ó
¡¡¤³¤ì¤ÏÄË¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡£ÄË¤ß¤Ë¤Ï¸ÉÆÈ¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤«¤éÇÏ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦
¡¡¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤Ë¡Ø¤»¤Ä¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Àã¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤¿Åß¤Î¥í¥·¥¢¤Ç¡¢ÄÔÜò¤Î¸æ¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¡¢µÒ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿¤Ä¤é¤µ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ÎµÒ¤âÈà¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÚÄÂ½É¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÎÃç´Ö¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤ËÃË¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇÏ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡½¡½¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤»¤Ä¤Ê¤¤ÏÃ¤À¡£
¡Ò¡¡¤³¤Î²¿Àé¿Í¤â¤Î·²½°¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤»¤á¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¿Í¤Î·²¤ì¤Ï¤»¤ï¤·¤Ê¤¯¹Ô¤¸ò¤¦¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡½¡½Èà¤Î¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤»¤Ä¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¡Ä¡Ä¡£¤»¤Ä¤Ê¤µ¤Ï¤È¤Û¤¦¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¯¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤»¤Ä¤Ê¤µ¤ÏÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡½¡½¡Ø¿·Ìõ¡¡¥Á¥§¡¼¥Û¥ÕÃ»ÊÓ½¸¡Ù¾ÂÌî½¼µÁÌõ¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ó
¡¡¤³¤ì¤Ï¿´¤ÎÄË¤ß¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤âÆ±¤¸¤³¤È¤À¡£
¡ÖÇÏ¤ËÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤éÌÛ¤Ã¤Æ²æËý¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤À¤È¡£
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤Î¤Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌÔ½ë¤Î¤È¤¤Ë¡Ö½ë¤¤¡¢½ë¤¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡© ´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤¤È¤¤Ë¡Ö´¨¤¤¡¢´¨¤¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡© ½ë¤¤¤È¤«´¨¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¹ÅÙ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸À¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö½ë¤¤¡¢½ë¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤±¤¤¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤í¡×¤È¸ý¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤±¤¤¤Ë½ë¤µ¤¬¿ÈÆâ¤Ë¤³¤â¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ò¡¡ÌÛ¤Ä¤Æ¤³¤é¤Ø¤Æµï¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤¤¡£À¹¤ó¤Ë¤¦¤á¤¡¢À¹¤ó¤Ë¶«¤Ó¡¢À¹¤ó¤Ëµã¤¯¤È¾¯¤·¤¯ÄË¤ß¤¬¸º¤º¤ë¡£
¡½¡½Àµ²¬»Òµ¬¡ÖËÏ½Á°ìÅ©¡×¡Ø»Òµ¬Á´½¸11¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò¡Ó
¡¡½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Ê¤é¡¢´¶¤¸Êý¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÀâÌÀ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÄË¤µ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×¤È¸À¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡ÖÄË¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÌÔ½ë¤ä¶Ë´¨¤ò¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤À¤±´À¤À¤é¤À¤é¤Ç¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥¬¥¿¥¬¥¿¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤À¡£Æ±¤¸½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Ç¤â¡¢²¿ÇÜ¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÄË¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤è¤ê¡¢ÄË¤µ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤Ä¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£
¤¢¤ëÅß¤ÎÆü¤Ë¡ÈÄ²¤òÄÌ¤¹¡É¤¿¤á¤Ë³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
¡¡Á°¾Ï¤Ç¡¢Ä²ÊÄºÉ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¡¢³°¤ËÊâ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¹Ô¤Àè¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤³¤«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÄÌ¤ê¤òÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¹Ô¤Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î´é¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹Ô¤Àè¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä²¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¬¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤Î·²¤ì¤Ï¤»¤ï¤·¤Ê¤¯¹Ô¤¸ò¤¦¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡½¡½Èà¤Î¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤»¤Ä¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¡×¤À¡£»ä¤â¤¤Ã¤È¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤»¤Ä¤Ê¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ëÅß¤ÎÆü¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤¿¤áÂ©¤âÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»¤Ç¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤Áû²»¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤À¤±¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¹©»ö¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤¯¤â¤¯¤È¡¢ºï¤ê¡¢Ã¡¤¡¢·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤À¡£»ä¤Î¹Ô¤Àè¤â¤Ê¤¤Êâ¹Ô¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Á¤¬¤¦¡£
¡¡¥«¥Õ¥«¤¬Æüµ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¥«¥Õ¥«¤Î¸ÀÍÕ¤È¥Þ¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥±¡¼¥¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¡É¤Î½÷À
¡Ò¡¡Í¼¤Ù¤Î»¶Êâ¤Î¤È¤¡¢
¡¡±ýÍè¤Î¤É¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áû²»¤â¡¢
¡¡¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤É¤ó¤Ê»ëÀþ¤â¡¢
¡¡¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Î¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤â¡¢
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ü¤¯¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡½¡½¡ØÀäË¾Ì¾¿Í¥«¥Õ¥«¡ß´õË¾Ì¾¿Í¥²¡¼¥Æ¡ÙÀÛÌõ¡¡Áð»×¼ÒÊ¸¸Ë¡Ó
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¿È¤Ë¤·¤ß¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤½÷À¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤ÎÈ¢¤ò¼ê¤Ë²¼¤²¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¿Í¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬¤Ä¤¤ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡Ä²ÊÄºÉ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃË¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤Á¤¬¤¤¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÈë¤á¤¿Èá¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤¬¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë²È¤ÎÁ°¤Ë¡¢µßµÞ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²È¤ÎÃæ¤«¤é´µ¼Ô¤ò±¿¤Ó¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤ÎÉÂµ¤¤«»ö¸Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Û¤É¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤è¤ê¿¼¹ï¤À¡£
¡¡µßµÞ¼Ö¤¬²È¤ÎÁ°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤Î¥±¡¼¥¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤Î½÷À¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ä²ÊÄºÉ¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¡£Í¼ÈÓ¤ÏÈ´¤¤Ç¤µ¤ó¤¶¤óÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ²È¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Æ»¤Ç¤â¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¡£À¤´Ö¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÄË¤ß¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤Î¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤
¡¡Àè¤Ë¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÎÏÃ¤â¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤Æ¤âÄË¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤¾¤Ã¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Æ±¤¸ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤»¤á¤Æ¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤âÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»×¤¨¤¿¡£¿È¶á¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤·¤âÂÑ¤¨¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¸ÉÆÈ¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ç¡¢µÜ¸ÅÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Ã¯¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Ê¿µ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅç¤Ë¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤·¤«¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Ä¤¤¤À¤í¤¦¡£Àº¿À¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄË¤ß¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ë¡¢¿Í¤ò¸ÉÆÈ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÊÆ¬ÌÚ ¹°¼ù¡¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë½ÐÈÇ¡Ë