¡Ö10ºÐ¤Îº¢¤«¤éËè½µ·ç¤«¤µ¤º¤Ë¡Ä¡×±Ç²è¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡Ù´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹ÁÏºî¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È½éÎøÂÎ¸³¡É
¡Ö¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤Ê¤É¡¢³¤³°ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ìÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¸½ºß¡£¤³¤ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥ë¥È¿§¶¯¤¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬·¯Î×¤·¤¿90Ç¯Âå¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤Ç¤Þ¤ë¤Ç±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»þÂå¤Ë»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤È¿ÆÍ§¥Þ¥Ç¥£¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢30Ç¯¶á¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÄÉ¤¦¤Î¤¬¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡ÖÍÄ¤¤º¢´Ñ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈ´¤±¤¤ì¤Ê¤¤¡¢·ëËö¤ËËþÂ¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÂ´¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¡×
¡¡ËÜºî¤¬2ºîÌÜ¤ÎÄ¹ÊÔ·à±Ç²è¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿Á°ºî¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÍ½»»¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¡Öº£ÅÙ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÄ¹ÊÔ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ËÜºî¤Çµ¤±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦A24¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥á¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È¥·¥§¡¼¥ó¥Ö¥ë¥ó´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
¥·¥§¡¼¥ó¥Ö¥ë¥ó´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡È½éÎøÂÎ¸³¡É
¡¡Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Î¾¯Ç¯¡£2³ØÇ¯¾å¤Î¥Þ¥Ç¥£¤ÈÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Èà½÷¤Î²È¤ÇËè½µÅÚÍËÆü22»þÈ¾¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ú¡¼¥¯¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤Î·ëËö¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ç¥£¤ÏÆÍÁ³¼ºí©¤·¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤Ï¿´¤Î¤â¤ä¤â¤ä¤òÊú¤¨¤Ä¤ÄÀ®¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¥Ð¥Õ¥£¡¼¡ÁÎø¤¹¤ë½½»ú²Í¡Ù¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½éÎøÂÎ¸³¤«¤Ê¡£97Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ï10ºÐ¤Ç¡¢2003Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ò¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£7Ç¯´ÖËè½µ¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È´¶¾ð¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï17ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÎø°¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Â¾¤Ë¤â¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ë¤Ï90Ç¯Âå¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°úÍÑ¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ù³°¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤Ç°é¤Ã¤¿¡£²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ú¡¼¥¯¡Ù¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢¥³¥¯¥È¡¼¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö13ºÐ¤Îº¢¤«¤Ê¡¢1³ØÇ¯¾å¤Î¾¯½÷¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Î²È¤Ç¡¢Åö»þºÇ¹â¤Ë¤¤¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¡£½µËö¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤µ¡£²»³Ú¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»ä¤Î¼«¸Ê·ÁÀ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤È¥Þ¥Ç¥£¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬»à¤Ç²»³Ú¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¼«ÅÁºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤¬µ®½Å¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈ¾Ê¬¤·¤«¼Ò²ñ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë²áÄø¤ÇÀ½ºî¤·¤¿Á°ºî¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤«¤é²òÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¹¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬È¾Ê¬¤·¤«¼Ò²ñ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¡¢Á°ºî¤ÎÀ½ºî»þ¤ËÀÅ¾´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢ÁÏºî¤Î´Ø·¸¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤Î»È¤¤Êý¤ä¿§Ä´¡¢¥«¥á¥é¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤ä¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ì½Ö¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±ÇÁü¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¥³¥¯¥È¡¼¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î²»³Ú¤ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤Î±Ç²è¤¬Èà¤é¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¾ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯¡£ÉáÃÊ¤ÏÀøºß°Õ¼±¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯¤ó¤À¡×
¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥·¥§¡¼¥ó¥Ö¥ë¥ó¡¡1987Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯¤ËÃæÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Ë½é¤ÎÄ¹ÊÔ·à±Ç²è¡ØWe're All Going to the World's Fair¡Ù¤òÈ¯É½¡£
90Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹Ù³°¤òÉñÂæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤â¤¬¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤â¸¸ÁÛÅª¤Ê¡È¼«Ê¬Ãµ¤·¡É¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡×¤È¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡×¤Î¥º¥ì¤ò¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¸å¡¢Âè74²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¿Ê¤Î¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥·¥§¡¼¥ó¥Ö¥ë¥ó¡£¼ç¿Í¸ø¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿±ê¤Î²¦¹ñ¡Ù¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÇ¯¾å¤Î½÷¤Î»Ò¥Þ¥Ç¥£¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥ô¥ó¡£¥Ø¥ô¥ó¤Ï¥·¥§¡¼¥ó¥Ö¥ë¥ó´ÆÆÄÆ±ÍÍ¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¶¦´¶¤·¹ç¤¨¤¿¡×¡Ê¥·¥§¡¼¥ó¥Ö¥ë¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
Ëè½µÅÚÍËÆü22»þÈ¾¡£Ææ¤á¤¤¤¿¿¼Ìë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ú¡¼¥¯¡×¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤¤¸½¼ÂÀ¤³¦¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ£°ì¤Îµï¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¸ÉÆÈ¤Ê¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ë¤È¡¢¥Þ¥Ç¥£¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥ô¥ó¡Ë¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥Ç¥£¤Ï¼¡Âè¤ËÈÖÁÈ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ç¥£¤¬¼ºí©¤·¤¿¨¡¨¡¡£
監督・脚本:ジェーン・シェーンブルン/出演:ジャスティス・スミス、ジャック・ヘヴン、イアン・フォアマン、ヘレナ・ハワード/音楽:アレックス・G/2024年/アメリカ/100分/配給:ハピネットファントム・スタジオ
