¡¡¶âÍ»³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëºÇÂç¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶âÍø¾å¾º¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÍÂÂß¶ÈÌ³¤¬Éü³è¤·¡¢Íø¤¶¤ä¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡Ö´õË¾¤ÎÀ¤³¦¡×¤À¡£±¿ÍÑÀè¤Ëº¤¤ëÄã¶âÍø»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÂ¶â¤Ï¡Ö¤ª²ÙÊª¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¤ÏÍÂ¶âÎÌ¤ÎÂ¿²É¤¬¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÉ¬¤º¤·¤â¡Ö´õË¾¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÃÏ¶ä³Æ¹Ô¤À¤í¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤äEC¡ÊÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ë»ö¶È¼Ô¤Ê¤É°Û¶È¼ï¤È¤Î¶¥Áè¤â·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃÏ¸µ·ÐºÑ¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÏ¶ä¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´í¤Ê¤¤¶ä¹Ô¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ï¡ÖÍÂ¶âÎÌ¤ÎÎ®½Ð¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÏ¶ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢7·î1Æü¤Ë¶âÍ»Ä£¤Î¿·Ä¹´±¤Ë°ËÆ£Ë»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢1989Ç¯¤ËµìÂçÂ¢¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£¼çÀÇ¶É¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë¶âÍ»Ä£¿³µÄ´±¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡Ö°ËÆ£»á¤ÏÀ¶ÂùÊ»¤»ÆÝ¤à¥¿¥¤¥×¤Î¡È¹äÏÓ¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ë¤âÉý¹¤¤¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¡£¡Ø¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¶¥Áè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ºÆÊÔ¤Ïº£¤ä¤é¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¶äºÆÊÔ¤ÎÆ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¶âÍ»Ä£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ°ËÆ£»á¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÏ¶ä¤Ê¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ´í¤Ê¤¤¶ä¹Ô¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢¤ÎÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖÍÂ¶âÎÌ¤ÎÎ®½Ð¡×¤¬¥á¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡£ÍÂ¶â¤Î¸º¾¯¤Ï¼ý±×¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£°ËÆ£»á¤é¤Ï¡¢23Ç¯3·î¤Ë»ñ¶âÎ®½Ð¤ÇÇËÃ¾¤·¤¿ÊÆ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¶ä¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¶ä61¹Ô¡¢ÂèÆóÃÏ¶ä36¹Ô¤Î·×97¹Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤ËÌó4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë38¹Ô¤Ç¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â¤¬Á°Ç¯ÅÙÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤º¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¤¶âÍø¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¶ä¤Ê¤É´ûÂ¸¤Î¶ä¹Ô¤«¤éÍÂ¶â¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÁêÂ³¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦»ñ¶â¤âÃÏÊý¶ä¹Ô¤«¤éÅÔ¿´¤ÎÂç¼ê¶ä¹Ô¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ÍÂ¶âÎ®½Ð¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Âç¤¤¤ÃÏ¶ä¤¬¶ìÀï
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÍÂ¶â¤Î¸º¾¯¤¬¸²Ãø¤ÊÃÏ¶ä¤Ï¤É¤³¤«¡£¡Ö¥³¥¢ÍÂ¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Ä¿ÍÍÂ¶â¤ÎÎ®½Ð¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£24Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¸Ä¿ÍÍÂ¶â¤Î¸º¾¯¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÏ¶ä¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¦¤¤é¤ä¤«¶ä¡Ê»³·Á»Ô¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹7.7¡ó
¡¦ÅìÆüËÜ¶ä¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.7¡ó
¡¦Ê¡Ë®¶ä¡ÊÊ¡°æ»Ô¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.1¡ó
¡¦¥¹¥ë¥¬¶ä¡Ê¾ÂÄÅ»Ô¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.0¡ó
¡¦¹âÃÎ¶ä¡Ê¹âÃÎ»Ô¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.8¡ó
¡¦Ê¡²¬Ãæ±û¶ä¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.7¡ó
¡¦Ãæµþ¶ä¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡¢¸½¤¢¤¤¤Á¶ä¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.5¡ó
¡¡¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤äÊ¡Ë®¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬Åµ·¿Îã¤À¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Âç¤¤¯¡¢¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝÍºÄ·ô¤Î´Þ¤ßÂ»¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÂ¶âÎÌ¤Î¸º¾¯¤È¤È¤â¤ËÃÏ¶ä¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤·¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶âÍø¾å¾º¤ËÈ¼¤¦ÊÝÍºÄ·ô¤Î´Þ¤ßÂ»¤Î³ÈÂç¤À¡£°ËÆ£»á¤â¡¢ÃÏ¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆüËÜ¹ñºÄ¤Î´Þ¤ßÂ»³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·òÁ´À¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢25Ç¯4¡Á6·î´ü¤Î·è»»¤Ç¤Ï¡¢¾å¾ì¤¹¤ëÃÏ¶ä73¹Ô¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤ÁÌó6³ä¤Î47¼Ò¤¬Áý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¶ä¤â26¼Ò¤ÈÁ°Ç¯Æ±´ü¡Ê14¼Ò¡Ë¤«¤é2ÇÜ¤Û¤É¤ËÁý¤¨¤¿¡£ÃÏ¶äÁ´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë±ß·ú¤ÆºÄ·ô¤Î´Þ¤ßÂ»¤Ï¡¢25Ç¯6·îËö¤ËÌó2Ãû6300²¯±ß¤È1Ç¯Á°¤Î2ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë10Ç¯Êª¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤Ï¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ç2¡ó¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢·Ð±Ä¤¬°ìµ¤¤Ë·¹¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÃÏ¶ä´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï°ËÆ£»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡´ÆÆÄ´±Ä£¤Î°ËÆ£»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤â¡¢ÃÏ¶äºÆÊÔ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë2¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·Ð±ÄÌäÂê¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§¼ÒÄ¹¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï7·îËö¡¢»±²¼¤ÎSBI¿·À¸¶ä¹Ô¤¬¸øÅª»ñ¶â¤ò´°ºÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ8·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤ÎÅìËÌ¶ä¹Ô¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ëÃÏ¶ä¤Ï·×10¹Ô¡ÊÅçº¬¡¢Ê¡Åç¡¢ÃÞË®¡¢À¶¿å¡¢ÅìÏÂ¡¢ÃÞÇÈ¡¢Âç¸÷¡¢¤¤é¤ä¤«¡¢ÀçÂæ¡¢ÅìËÌ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SBI´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÌÈø»á¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤«¤é¤Ï¤â¤¦µ÷Î¥¤òÃÖ¤»Ï¤á¤¿¡£¸øÅª»ñ¶â¤â´°ºÑ¤·¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤¬¶ì¤·¤¤ÃÏ¶ä¤Ë¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ËÌÈø»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖÂè»Í¤Î¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¹½ÁÛ¡ÊÃÏ¶äÏ¢¹ç¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¶¦Æ±²½¤ä¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹½ÁÛ¡Ë¡×¤Ïº£¸å¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¸©¶±Û¤¨¤Î¡ÖÈô¤ÓÃÏºÆÊÔ¡×¤â
¡¡2¿ÍÌÜ¤¬¡¢ÃÏ¶ä¤ËÆÃ²½¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿°Û¿§¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¤¢¤ê¤¢¤±¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤ÎÅÄÃæ¹îÅµÂåÉ½¡£3·î¤Ë¤ÏÀéÍÕ¶ä¹Ô¤¬ÀéÍÕ¶½¶È¶ä¹Ô¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡¢¤¢¤ê¤¢¤±¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎÃç²ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î½Ð»ñÀè¤Ë¤Ï¡¢ËÌÔ¢¶ä¹Ô¤ò»±²¼¤Ë»ý¤ÄËÌÔ¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢»³¸ý¶ä¹Ô¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä»³¸ý¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢°¦É²¶ä¹Ô¡¢¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô¡¢¼¢²ì¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢Èó¸ø³«¤ÎÃÏ¶ä¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢10¼ÒÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¶ä´´Éô¤Ï¡Ö²¡¤·¤¬¶¯¤¤ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£´´Éô¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ò¸Ø¼¨¤·¤ÆºÆÊÔ¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÊ¡°æ¡¢Ä¹Ìî¡¢½©ÅÄ¤Î3¸©¤Ï»ö¼Â¾å¡Ö°ì¸©°ìÃÏ¶ä¡×¤À¤¬¡¢ÃÏ¶ä¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥¥ó¥°¾õÂÖ¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î4Ê¬¤Î1¤¬¥ï¥ó¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¸©¶¤ò±Û¤¨¤ë¡ÖÈô¤ÓÃÏºÆÊÔ¡×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£»á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ËÌÈø»á¤äÅÄÃæ»á¤âêÁ¤¯ÃÏ¶äºÆÊÔ¡£2026Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
この コラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した『文藝春秋オピニオン 2026年の論点100』に掲載されています。
