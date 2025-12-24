¡Ö»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê¥¿¥Ð¥³¤¬¹¥¤¡×ËýÀµ¤´É»Ù±ê¤Ç¤»¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ë¡¢µÊ±ì¤òÂ³¤±¤ë75ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£Èà½÷¤ò¿Ç»¡¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¡Ô¹âÎð¼Ô¤ÎQOL¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¡Õ¤È¤Ï
¡ÒÅüÇ¢ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤Ï¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª ¤Ê¤¼¡ÖHbA1c¡×¤¬Í¥¤ì¤¿¸¡ºº¹àÌÜ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡ÄÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Ç¯´Ö3Ëü¿Í¤ò¿Ç»¡¤¹¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î°ËÆ£Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤³¤½¤¬¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Î¡Ø²ê¡Ù¤òÅ¦¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤¬½é¤ÎÃ±Ãø¡ØÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬Å°Äì²òÆÉ¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ù¤ò10·î20Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡·ì°µ¡¢·ìÅüÃÍ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢¿Õµ¡Ç½¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤É¸¡ºº¿ôÃÍ¤Î¸«Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²ÌÉ½¤Ç¡Ö´ð½àÃÍ¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¤ò²òÀâ¤·¤¿²Õ½ê¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¤è¤Û¤É°¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö·ì°µ¡×¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡×¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤Ï¡¢´ð½àÃÍ¤òÂ¿¾¯Ä¶¤¨¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¡Ö½Û´Ä´ï¼À´µ¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²¼µ¤Î¿ÞÉ½¡Ê1¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2012Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¡¢ÃË½÷·×7Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10·ï¤ÎÎ×¾²¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ì°µ¤Î´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ10Ç¯´Ö¤Ç¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Ê¤É½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¿ô¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤¿¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½¡Ê1¡Ë2012Ç¯¤Î·ì°µ´ð½àÃÍ¤È½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤è¤ë»àË´¼ÔÈæ
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï120¡¿80¡ÊmmHg¡ËÌ¤Ëþ¤ò´ð½àÃÍ¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤â·ì°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢»àË´¼Ô¤Î³ä¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢40¡Á64ºÐ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö120¡Á129¡¿80¡Á84¡×¤Ç1.77ÇÜ¡¢¡Ö140¡Á159¡¿90¡Á99¡×¤Ç2.99ÇÜ¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ë´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢10Ç¯´Ö¤Ç»àË´¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½Å¾É¹â·ì°µ¡Ê180¡¿110°Ê¾å¡Ë¤Ç¤Ï8.50ÇÜ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
10Ç¯´Ö¤Ç»àË´¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬2ÇÜ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë
¡¡65¡Á74ºÐ¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö120¡Á129¡¿80¡Á84¡×¤Ç1.76ÇÜ¡¢¡Ö140¡Á159¡¿90¡Á99¡×¤Ç2.20ÇÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¾¯¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢10Ç¯´Ö¤Ç»àË´¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬2ÇÜÁ°¸å¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÎð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·ì°µ¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°å»Õ¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¾åµ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢75¡Á89ºÐ¤ÎÊý¤Î»àË´¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¤¬¤êÊý¤Ï¡¢Â¾¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´Ë¤ä¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ý½Ì´ü·ì°µ¤¬130°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬1.3¡Á1.7ÇÜ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢º£Ç¯8·î¤Ë²þÄû¤µ¤ì¤¿¡Ö¹â·ì°µ´ÉÍý¡¦¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2025¡×¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë75ºÐ°Ê¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹ß°µÌÜÉ¸¤ò¼ã¼Ô¤ÈÆ±¤¸¡Ö¿Ç»¡¼¼·ì°µ130¡¿80Ì¤Ëþ¡×¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï·ì°µ¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤äÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨º£¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢5Ç¯¡¢10Ç¯¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ¤ò¿ª¤ß¡¢ÆÍÁ³¡¢½Å¤¤ÉÂµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ð½àÃÍ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤«!?
¡¡°ìÊý¡¢´ð½àÃÍ¤ÎµÄÏÀ¤ÇÉ¬¤ºÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö´ð½àÃÍ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤ä¼±¼Ô¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ÇÃÇ´ð½à¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â·ì°µ´µ¼Ô¤ò¿·¤¿¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·ìÅüÃÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤ÈÄã·ìÅü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢HbA1c¤¬7¡óÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌôÊª¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ÎÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡ÊQOL¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´ð½àÃÍ¤Ç¸·¤·¤¯Çû¤ëÀ¸³è¤ÎÊý¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤³¤È¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤â¡Ö´ð½àÃÍ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ´ð½àÃÍ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¿¤À¤Á¤Ë²þÁ±¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸·¤·¤¯Ç÷¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÇÎÅÂÖÅÙ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ì°µ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤¿¤¤
¡¡Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄÉÀ×Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é¡Ö·ì°µ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Î»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿²ò¼á¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡65¡Á74ºÐ¤ÎÁ°´ü¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï1Ëü3707¿ÍÃæ¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ç»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï724¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê10Ç¯´Ö¤Î»àË´¼Ô¤Ï¡¢5.3¡ó¤Î³ä¹ç¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î95¡ó¤Î¿Í¤Ï¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤â¡¢»à¤Ë»ê¤ë¤Û¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸å°ä¾É¤Ê¤É¤ÇÀ¸³è¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
¡¡75¡Á89ºÐ¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢10Ç¯´Ö¤Ç»à¤Ë»ê¤Ã¤¿»öÎã¤Ï16¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹âÎð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼÷Ì¿¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤ËÀ¸¤¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼ãÇ¯¼Ô¤Ïº£¸å¤Î»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç·ì°µ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖËèÆü¤Î·ì°µÂ¬Äê¤Ç¡¢´ð½àÃÍ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê¼÷Ì¿¤À¤«¤é¡¢·ì°µ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê¤â¥¿¥Ð¥³¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç
¡¡¤³¤ì¤Ï·ì°µ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎQOL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÎÉÂ±¡¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¡Ö»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê¤â¥¿¥Ð¥³¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦75ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ËýÀµ¤´É»Ù±ê¤Ç¤è¤¯³±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¿¥Ð¥³¤¬Âç¹¥¤¤ÇµÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬½é¤á¤Æ¿ÇÎÅ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤Â³¤±¤ë¤ÈÇÙ¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÂÎ¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³±¤Î¸¶°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤º¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¿¥Ð¥³¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡£¶Ø±ì³°Íè¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â´«¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤½Ð¤¹»ÏËö¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥Ð¥³¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ê¤É¤ËÀâÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤ÎÊý¤Ç¤ÏÇÙ¤¬¤ó¤ÎÃû¸õ¤ä¸ÆµÛµ¡Ç½¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÃû¸õ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÇÙ¤¬¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËýÀµ¤´É»Ù±ê¤ÎÄÌ¾ï¤Î¼£ÎÅ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ÁÊýÌô¤Ê¤É¤òÊä½õÅª¤Ë½èÊý¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤Û¤É¹ó¤¤¾ì¹ç°Ê³°¤Ï¡¢³±»ß¤áÌô¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤â¿ÇÎÅ»þ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬°åÎÅ¤ÎËÜÅö¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´ð½àÃÍ¤Ë¤â´öÊ¬¤«Æ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¿ÇÎÅ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö´ð½àÃÍ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤´¤È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Âç²ð¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
1984Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç°å³ØÉô³°²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£´ÎÃÀç¹¤Î³°²Ê°å¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æâ²Ê°å¡¦ÈéÉæ²Ê°å¤ËÅ¾¿È¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¸øÎ©¾¼ÏÂÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë°ìÇ·¹¾±ØÁ°¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£1Æü¤ËÌó150¿Í¡¢Ç¯´Ö3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¦¥±¥¢Ï¢¹ç³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢Æ±»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ÆÉ±Æ°å¡£2025Ç¯¤ËÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÍ¥½¨ÏÀÊ¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ê°ËÆ£ Âç²ð¡¿Ê¸½Õ¿·½ñ¡Ë