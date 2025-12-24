»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡¡¾®ÅÄÏÂÀµ¤µ¤ó¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤òÃ©¤ëÊª¸ì
¡¡»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë78ºÐ¤Ç¡¢4·î30Æü¤ÎÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¤«¤é10·î1Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ13ÅÔ»Ô28¸ø±é¡¢±ä¤Ù31Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¾®ÅÄÏÂÀµ¤µ¤ó¡£
¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿Presents KAZUMASA ODA TOUR 2025¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È!!¡Ù¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢CD»Ë¾åºÇ¹â¤Î280ËüËçÇä¾å¤²¤¿¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹»þÂå¤«¤éºÇ¿·¶Ê¡Ö¤¹¤Ù¤Æµî¤ê¤¬¤¿¤Æü¡¹¡×¤Þ¤Ç¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊñ¤àÂç´¿À¼¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤--¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄÏÂÀµ¤µ¤ó¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤òÃ©¤Ã¤¿½é¤ÎÂç·¿É¾ÅÁ¡Ø¶õ¤ÈÉ÷¤È»þ¤È ¾®ÅÄÏÂÀµ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÄÉÊ¬Æü½Ð»Ò¤µ¤ó¤¬¾å°´¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯11·î¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÄÉÊ¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÊó»ï¡ÖFAR EAST CAFE PRESS¡×2023Ç¯10·î¹æ¤è¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡¢¿´Ìö¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡£´î¤Ó¤ä°¥¤·¤ß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¹â¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë»ì¤Î¿ô¡¹¡£Êì¤¬¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¥«¥»¥Ã¥È¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÈÄï¤Ï¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î²Î¤ò»Ò¼é²Î¤Î¤è¤¦¤ËÄ°¤¤¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¾®ÅÄÏÂÀµ¤µ¤ó¤Î²Î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜ¡£¤½¤ÎËÜ¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÉ¾ÅÁ¡Ø¶õ¤ÈÉ÷¤È»þ¤È¡¡¾®ÅÄÏÂÀµ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®ÅÄ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤È¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹»þÂå¤«¤é±¦ÏÓ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÉû¼ÒÄ¹¤ÎµÈÅÄ²íÆ»¤µ¤ó¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯7·î¤Î¤µ¤Ì¤¥Æ¥¢¥È¥í¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤Ï¡¢1990Ç¯10·î¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é°ÊÍè¡£33Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤ÇÄ°¤¯²ÎÀ¼¤Ë¡¢Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£°ì¿Í¤Ç²¿Ìò¤â¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¤ª»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¡¢¤¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¾ÅÁ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤¸¤á²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾®ÅÄ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢ÎëÌÚ¹¯Çî¤µ¤ó¡¢À¶¿å¿Î¤µ¤ó¡¢Âç´Ö¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¡¢¾¾Èø°ìÉ§¤µ¤ó¡¢ÃÏ¼çÆ»É×¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¶È³¦¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¤«¤é¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î³Ú²°Î¢¤òÇÁ¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æº£¤â²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤ª»Ñ¤Ë¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÁÍ§¡¦µÈÅÄÂóÏº¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÂóÏº¤µ¤ó¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤·¤ã¤Ù¤ë¡£¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ²¿ÅÙ¤ªÊ¢¤¬¤è¤¸¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î½é´ü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî²È¡¦Àî¾å¹°Èþ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«Ï¿²è¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÅÔ²ñ¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÁè¤ÎÏÃ¤Ï¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ë»þ¡¢¥ª¥ä¥¸¤¬¡ØÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥Õ¥¯¥í¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢
¡Ö³Ø¹»¤Ë¤¹¤´¤¯Áá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£ËèÄ«¡¢²¿¿Í¤«¤ÇÌç¤¬³«¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Þ¤Ç¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡¢¼«Ê¬¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤È¡£Ã¯¤Ë¤âË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÈÌ¿´¶¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÌ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡¡²£ÉÍ¸ø±é¤ÎMC¤Ç¡¢¹â¹»°ìÇ¯À¸¤Î»þ¡¢ÎëÌÚ¹¯Çî¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î²Î¤ò¥Ï¥â¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ë¹½ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥¹¤È¤ÎÆó¿Í¤Î¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤ò¤â¤¦°ì²óÄ°¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤Èº¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤È½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Ë¤½¤ó¤ÊÂç·¶ºÀ¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÃÇÊÒ¡½¡½Â¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ä¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Â¾¤Ë¥Ï¥â¤ì¤ë¿Í´Ö¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÏÃ¤ò½é¤á¤Æ¤·¤¿¤Î¤â¥ä¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤È¿Ö¤¯¤È¡¢
¡Ö²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£¤¢¤Î¶Ê¤ÏÁ´¤¯¼êÊÁ¤òµá¤á¤Ê¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤À¤«¤é¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¶Ê¤ò¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡Äù¤áÀÚ¤êÁ°¤ËÆÍÁ³¡¢ÄÉÊ¬¤µ¤ó¤Î¡ÖÇ¯É½¤òÆþ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°ú¤¼õ¤±¡¢ÄÉÊ¬¤µ¤ó¤«¤éÃ¡¤Âæ¤Ë¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤¿Ç¯É½¸¶¹Æ¤È¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾Î¡ÉµÈÅÄ¥á¥â¡É¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¾®ÅÄÏÂÀµ¥Ð¥¤¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡×¤Ê¤ëÇ¯É½¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óº£²ó¤ÎËÜºî¤ê¤ÎÃæ¤Çºî¶ÈÅª¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËèÈÕ¤Û¤ÜÅ°Ìë¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Çºî¤Ã¤¿Ç¯É½¤Ï20¥Ú¡¼¥¸¤ò±Û¤¨¡¢´¬Ëö¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ÇºÜ¤·¤¿¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï60¶Ê¡£2022Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¿ï¹Ôµ¡ÖLOOKING BACK 2022¡×¤â6ËÜ¼ýÏ¿¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤âÁ´¤ÆÆ±¹Ô¡¢ËÜ¤ÎÁí¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Ï632¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ªÉáÄÌ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤Î3ºýÊ¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÉ¾ÅÁ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤¹¤È¡¢É½»æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÍè¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Î³ÚÉè¤¬Á´ÌÌ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»Éä¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë³ÚÉè¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÊÂçÂÎ¤Ï¥®¥¿¡¼¥³¡¼¥É¤Î¤ß¤Î³ÚÉè¡Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÍè¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É½»æ¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤·¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤ÎÂ´ÏÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÂ´¶ÈÀß·×¡×¤ò2¿§ºþ¤ê¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ´¶ÈÀß·×¤Ï¼Ú¤ê¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤ÏÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Äù¤áÀÚ¤ê2ÆüÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤°¤ËÅìËÌÂç³Ø¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉÊ¬¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢20Âå¤Î¤³¤í¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉÊ¬¤µ¤ó¤ÎÁ°Ãø¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤À¤Ã¤¿Ê¸½ÕÊ¸¸ËÉô¤ÎÃÓ±äÊþ»Ò¤«¤éËÜ¤Î´ë²è¤òÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÂç½ö»ö»í¤È¤â¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÂ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î²Î¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÃ©¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÃ©¤ëÎ¹¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡É¥Ê¥«¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡¡ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ïºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ä¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£ ½ß»Ò¡Ë