¹Åç¡¦Ãæºê¡¡ÈïÃÆ¥¼¥íÀÀ¤Ã¤¿¡ª¡¡¡ÖÉÔÍÑ°Õ¤À¤Ã¤¿¡×º£µ¨¤Î£²È¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂå¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¡²ÝÂê¤Î±¦ÂÇ¼ÔÂÐºö¤Ø¥·¥å¡¼¥ÈËá¤¯
¡¡¹Åç¡¦ÃæºêæÆÂÀÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÖÈïÃÆ£°¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤Î£²ÈïÃÆ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂå¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÍá¤Ó¡¢¡ÖÉÔÍÑ°Õ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£Íèµ¨¤ÎÈïÃÆ¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¥«¥®¤Ëµó¤²¤¿±¦ÏÓ¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¤òËá¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈïÃÆ¤Ï¤â¤¦µö¤µ¤Ê¤¤¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿Ãæºê¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÈïÃÆ¡Ë£°¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î£²ÈïÃÆ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î£³£±Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸Þ²ó¤ËËÌÂ¼·Ã¡¢£¹·î£±£¸Æü¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÏ»²ó¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÍèÆü£±¹æ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÂå¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡£¡Ö£²ËÜ¤È¤âÉÔÍÑ°Õ¡£ËÉ¤²¤¿°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£µ£°»î¹ç°Ê¾å¡Ê£µ£±»î¹ç¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÄÌ»»£µ£°£°»î¹çÅÐÈÄ¤âÃ£À®¡££±·³¤ÇÅê¤²»Ï¤á¤¿£²£°£±£²Ç¯°Ê¹ß¡¢ÈïÃÆ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï£´»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£²£±Ç¯¤À¤±¡£Íèµ¨¤ÎÈïËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÂÐº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÈïÂÇÎ¨¡¦£²£±£±¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐ±¦ÂÇ¼Ô¤ÏÆ±¡¦£²£¶£¶¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ÎÅêµå³ä¹ç¥¢¥Ã¥×¤À¡£º£µ¨¤ÏÁ´Åêµå¤Î£³¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿Æ±µå¼ï¤ò¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¼ç¤ËÄ¾µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÇÛµå¤Ë¡¢Íèµ¨¤ÏÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯£²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÊá¼ê¿Ø¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¡ÖÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ê»î¹ç¤Ç¡ËÊá¼ê¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¼Á¤Î¹â¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÃæºê¡£±ß½ÏÌ£¤ÎÁý¤·¤¿Åêµå¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£