¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Û¥ó¥ÍµÊÃã ±ÊÅÄÄ®¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁíÍýºßÇ¤´ü´ÖÃæ¡¢ºÇ¤â¡È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Î»þ¤è¤ê¤¤¤¤¾Ð´é¡×ÀÖ±©¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÀÐÇËÌÐ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤Îµï¼ò²°¤Ç¡È¥Û¥ó¥Í¡É¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÁíÍýºßÇ¤´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤¬ºÇ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤È¤·¤Æ¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤È½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÁ°¤ÎÈÕ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¿²¤ë¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¦¤Ê¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡MC²ÃÆ£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¯¼£²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¥Û¥ó¥Í¤ÇÏÃ¤¹ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏºµÄ°÷¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ê¤É¡¢À¯³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíÍý¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡©¡×¡¢¡ÖÉÔ¾Í»öÂ¿È¯¤ÎÃÏÊýµÄ²ñ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¡£
