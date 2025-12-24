ÀèÆ¬¤ÏÁ°ÌÌÄ¯Ë¾¡ÄÌ¾¸Å²°¤ÈÄ¹Ìî¤ò·ë¤Ö¡ÈÆÃµÞ¤·¤Ê¤Î¡É¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö385·Ï¡×ÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¤ÎÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÈ¯É½
¡¡JRÅì³¤¤Ï12·î23Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÄ¹Ìî¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤ÎÎÌ»º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆâÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃµÞ¤·¤Ê¤Î¤Ï¸½ºß¤Î¡Ö383·Ï¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½30Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï23Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¡Ö385·Ï¡×¤ÎÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¤ÎÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤ÎÄ´ÏÂ¡×¤Ç¡¢³°´Ñ¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÉ÷¤ò¥Æー¥Þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤ÏÁ°ÌÌÅ¸Ë¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤ÏÌÚÌÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥°¥êー¥ó¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤Ç¤ÏÇØ¤â¤¿¤ì¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¡¢¸å¤í¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÀÊ¤òÅÝ¤»¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¼°¤Î3Îó¥·ー¥È¤òºßÍèÀþ¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡385·ÏÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¤Ï2026Ç¯½Õ¤´¤í¤«¤éÁö¹Ô»î¸³¤ò³«»Ï¤·¡¢ÎÌ»º¼Ö¤Î±Ä¶È³«»Ï¤Ï2029Ç¯ÅÙ¤´¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏJRÅì³¤Äó¶¡