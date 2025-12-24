ソフトバンク、エリクソン・ジャパン、Qualcomm Technologiesの3社は、東京都内の5G SA（Stand Alone）商用ネットワークで、低遅延通信技術「L4S」などを組み合わせたフィールドトライアルを実施した。

今回のフィールドトライアルでは、3GPPで規定されている「L4S（Low Latency、Low Loss、and Scalable Throughput）」、「Configured Uplink Grant」、スケジューラーによる「Rate Control」機能といった複数の5G／5G-Advanced技術を組み合わせて実施された。

L4Sは、通信ネットワークの混雑の兆候を「ECNビット」を活用して通知し送信レートをリアルタイムで制御する技術。パケットの詰まりを防ぎ、安定した低遅延通信を実現している。

Configured Uplink Grant機能は、モバイル端末から基地局への送信手続きを簡略化するもの。事前に設定された条件に従い即時データ送信を可能にしており、上り通信の遅延も抑制できる。また、基地局が無線リソースを動的に制御するスケジューラーによる「Rate Control」機能を併用することで、映像の表示や操作の応答を安定化させている。

またユースケースとして、XRコンテンツのストリーミング配信が実施された。Qualcommの「Snapdragon AR2 Gen 1」プラットフォームを搭載したスマートグラスをスマートフォンとWi-Fiで接続し、5G基地局を介してインターネット上に構築したアプリケーションサーバーとデータの送受信を行った。

検証結果は、L4Sなどの技術を活用しない場合と比較して、無線区間のレイテンシーが約90％低減したという。さらに、ネットワークを仮想的に分割するネットワークスライシングを活用することで、使用端末に限定して5G／5G-Advanced技術の適用範囲を設定し、低遅延が求められるXRコンテンツに最適化された通信を確立したとのこと。

ソフトバンクは今回の知見を基に、スポーツイベントなどの大規模イベントでの通信利便性の向上や、新たなサービス提供に向けて5G／5G-Advanced技術の商用展開に向けた検証を進めていくとしている。