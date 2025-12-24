¡Ú¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Û¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Û¤É¤è¤¯»È¤¦NG¸ýÊÊ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ú¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Û¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Û¤É¤è¤¯»È¤¦NG¸ýÊÊ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1¤È¤Ï¡©
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ýÊÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ýÊÊ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
NG¸ýÊÊ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡¡»ä¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÀèÇÚ¤äÍ§¿Í¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¤¤Ä¤«¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öµ¤¤¬»¶¤é¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¡×¤ò»î¤¹
¡¡¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡×Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤È¤Þ¤ï¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢1¥Ú¡¼¥¸¤â¥¿¥¤¥×¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ôÇ¯¤¬¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤«¤Î¥á¡¼¥ë¤äÃ¯¤«¤Î¹¹¿·¾ðÊó¡¢Ã¯¤«¤Î¥é¥ó¥Á²èÁü¤Î³¤¤ÇÎ©¤Á±Ë¤®¤¹¤ë¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÔÎõ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡£ÅÜ¤ê¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥×¥ê¤òºï½ü¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤À¤±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë