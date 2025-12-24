“掘り出し物”になり得る存在　村上宗隆のWソックス移籍を巡る米国の本音「来オフ最大の目玉に」

出場機会を確保できそうなWソックスは村上の移籍先として好条件と言えそうだ(C)Getty Images

ヤクルトからポスティングシステムにより、ホワイトソックスへの移籍が決まった村上宗隆。ストーブリーグで話題となった日本人スラッガーの新天地決定のニュースは、現在も米国内で大きく報じられている。また、2年3400万ドル（約53億円）という比較的“小規模”の契約となったことで、近い将来における他球団への移籍の可能性も、すでに囁かれ始めている。

米メディア『Sports Illustrated』が現地時間12月21日、村上の特集記事を配信。その中では、ヤンキースの記事を担当するジョー・ランダッツォ記者が、村上のホワイトソックス移籍についての見解を綴っている。

今オフではヤンキースも関心を示していたとする村上に対し、「シカゴ南部（ホワイトソックス）を選んだのは意外」とランダッツォ氏は指摘。その上で締結された2年契約への印象として、「彼自身にとって理にかなった選択でもある。そこでプレーすることは一種の証明の場となり、もしMLBの投手陣を打ち崩せることを示せれば、来オフシーズン最大の目玉になる可能性がある」として、他球団へのトレード移籍もあり得ると予想する。

また、「ヤンキースは来季、ムラカミを再評価できる」と読み解いているランダッツォ記者は、メジャー1年目から活躍した場合、村上自身とホワイトソックス、双方で「二重の意味で価値がある」と主張。「ムラカミは実力を証明し『MLBでは通用しない』という懐疑論者を黙らせることができ、ホワイトソックスは見返りとして大量の有望株（プロスペクト）を獲得できる」と訴え、続けて「各球団は常に“掘り出し物”を探しており、ムラカミはまさにその存在になり得る」などと断じている。