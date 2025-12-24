「波のプール」で溺れそうになり大パニック！間一髪で助けてくれた命の恩人は誰なの？（愛知県・30代女性）

小学2年生だったCさんが、初めて体験した「波のプール」。夢中で楽しんでいたら、いつしか足が届かない深いところへ。

溺れる、助けて！そのとき、誰かがCさんの手を――。

＜Cさんからのおたより＞

今から25年前の夏、私は習い事の遠足でプールへ行きました。

当時小学2年生だった私。初めて見た、プールの奥から大きな波が生まれてくる、波のプールに大興奮でした。私は水深が深い奥の方へ、浮き輪もなくどんどん進んで行ってしまいました。

はじめはプール脇の綱に捕まって楽しんでいたのですが、夏休み中だったこともあり、大混雑。自分の身長と同じくらいの深さに行ったとき、人混みに紛れてプールの中央へ流され、綱に捕まれなくなり溺れてしまいました。

お礼を言いたかった

足も届かず、ろくに泳げずパニックで苦しんでいたそんなとき、誰かが私の腕をひっぱり、綱をつかませてくれたのです。

私はそのあと全く周りも見られず、プールから上がることで必死になり、お礼も言えませんでした。

あの時、優しい方が助けてくれなかったら...と考えると怖くなります。

私の命の恩人にお礼を言いたかったです。手を差し伸べてくださり本当にありがとうございました。



（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）