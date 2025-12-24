¡ÖWBC¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×ÊÆ¹ñ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÅÝ¤¹¤¿¤á²áµîºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÉ¬¾¡ÂÖÀª¤òÉß¤¯ÀÚ¼Â¤ÊÍýÍ³
Âè5²óWBC·è¾¡¤ÇÁ°²ó²¦¼Ô¤ÎÊÆ¹ñ¤ò²¼¤·¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡2026Ç¯3·î³«ºÅ¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤ÉÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬¼ç¾³Ê¤È¤·¤ÆÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥ÈºÑ¤ß¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö´é¿¨¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ï±£¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¼Ì¿¿¡§Jon Robichaud¡¿CSM via ZUMA Press Wire¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ö¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡×¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤é¼éÈ÷°ÌÃÖ¤âÂÇ·â¥¿¥¤¥×¤â°Û¤Ê¤ë¡È³Ë¡É¤¬Áá¡¹¤Ë²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤â¤Þ¤¿¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥É¥Ê¡¼¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤é¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ºÇ¶¯º¸ÏÓ¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ä¹äµå¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Î¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÀß·×¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç1ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç·ç¾ì¸«ÄÌ¤·¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é°ìÊý¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀµ¼°É½ÌÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤éMLB¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¤ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ä¡¼¥ëµé¤ÎËüÇ½·¿¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½Æâ¤Î¶õµ¤¤¬¡Ö¼¡¤Ï½Ð¤ëÈÖ¤À¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¼¡²óWBC»²ÀïÉ½ÌÀ¼Ô¤ÎÍåÎó¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÁê¼ê¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢MLBÁ´ÂÎ¤Î°Ò¿®¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡ÖÁªÈ´·³¡×¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¡Ö¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏËÜÍè¡¢WBC¤ò¡ÖÉ¬¾¡¤Î¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£MLB¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Åê¼ê¤ÎÄ´À°¤ÏÆÃ¤Ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ3·î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¡Ö¿¦¶ÈÅª½àÈ÷´ü´Ö¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦¤·¤¿¶õµ¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬º£¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤¿¤À¤Î¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÂè6²óÂç²ñ¤ÎWBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ï¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤¬ÌÀ³Î¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ã±¤Ë¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¡È¸Ä¿ÍÅª¡É¤Ç¡¢¤·¤«¤â¶Ë¤á¤Æ¡È¾ÝÄ§Åª¡É¤ÊÆ°µ¡¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤òÅÝ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÅÝ¤¹¡½¡½¡£¤³¤Î2¤Ä¤³¤½¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹ºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°²óWBC·è¾¡¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤¿¤ÀÉé¤±¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¾ÝÄ§¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡Á´¤Æ¤Îµ¯ÅÀ¤Ï2023Ç¯3·î¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè5²óWBC¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È·ãÆÍ¤·¡¢1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿9²óÉ½Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ2ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹½êÂ°¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«¡£·ë²Ì¤Ï¡¢Ëâµå¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¾ÝÄ§Åª¤¹¤®¤ëËëÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯3·î22Æü¡¢Âè5²óWBC·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç¡¢9²ó2»à¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡£ÆüËÜÃæ¤¬´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤¢¤Î¾ìÌÌ¤¬À¤³¦¤ËÍ¿¤¨¤¿ÀäÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍ¥¾¡·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â°Ê¾å¤ËÊÆ¹ñÂ¦¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î9²ó¤¬¡ÈÊª¸ì¤Î¼çÌò¡É¤È¡È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î½êÍ¸¢¡É¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢Æ®Áè¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¡Ö¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤ÏÅö»þ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤¿¤ÀÉé¤±¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾ÝÄ§¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î´é¤¬ÂçÃ«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÊ¸²½»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²ÈÅª¤Ê¡Ö¸¶É÷·Ê¡×¤À¡£¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤ò¼¨¤¹±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤¬µ²±¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ±¾ò´ú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â·è¤á¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎMLBµåÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤·Á¤Ç¡È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÛØÉñÂæ¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£WBC¤Ï¸ÞÎØ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Î¤è¤¦¤Ëº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¹ñ²È¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ±¿±Ä¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£MLB¤¬Âç¤¤¯´ØÍ¿¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ²ó¤¹¡Ö¶½¹ÔÅªÂ¦ÌÌ¤Î¶¯¤¤¹ñºÝÂç²ñ¡×¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾¡ÇÔ¤Ï¹ñ°Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶½¹Ô¤Î¼çÌò¡¢¤Ä¤Þ¤êÃ¯¤¬´é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦¡ÖÆÍ½Ð¤·¤¹¤®¤¿¡×Â¸ºß
¡¡2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Î·ëËö¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»Åª¤Ê²ÝÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼çÌò¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»º¶ÈÅª²ÝÂê¤âÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏMLB¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂçµé¤Î»ñ»º¤À¡£»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢µå¾ì¤ØÆ°°÷¤·¡¢¥°¥Ã¥º¤ÈSNS¡¢Êü±Ç¸¢¤â¶îÆ°¤µ¤»¤ë¡£³¤³°»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖMLB¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¡¢ºÇ¤â¶¯¤¤ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢MLB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÁÈ¿¥ÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»þ¤Ë¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î¶Ñ¹Õ¤ò²õ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë°ì¼Ò¡¦¤¢¤ë°ì¿Í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸Ãæ¤·²á¤®¤ÆÆÃ²½¤µ¤ì¤ë¤È¼þÊÕ¤ÎÊª¸ì¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇMLB¤¬Îò»ËÅª¤ËÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö·²Áü·à¡×¤À¡£µåÃÄ¤¬30¤¢¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤´¤È¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¤Î¶¥±é¤³¤½¤¬¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤³2Ç¯¤Û¤É¤Î¶õµ¤¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥¿¥ËÃæ¿´¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢MVP¡¢ÆóÅáÎ®¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë±ÑÍºëý¡×¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î°ìÉô¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¶ËÅìÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤¿¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¡ÈÂ¿Ãæ¿´¡É¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¤³¤Î¡Ö¡ÈÂ¿Ãæ¿´¡É¤Ç²ó¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤³¤½¤¬¡¢¼¡¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¡×¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¤³¤ì¤Û¤É¸Æ¤Ó¹þ¤á¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Áª¼êÂ¦¤ÎÌ¾ÍÀÍß¤ä¥ê¥Ù¥ó¥¸Åª¤Ê´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢MLBÂ¦¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¸å²¡¤·¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£¤½¤¦¸«¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¹ñ°Ê³°¤â¡ÖºÇ¶¯·³ÃÄ²½¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢É½Î©¤Ã¤¿¡ÖÄÌÃ£¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Áª¼ê¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢½êÂ°µåÃÄÂ¦¤â¡Ö²á¾ê¤Ë»ß¤á¤Ê¤¤¡×¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏµåÃÄÂ¦¤¬»ß¤á¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÀµÌÌ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åêµå²ó¿ô¡¦ÅÐÈÄ´Ö³Ö¡¦°ÜÆ°ÉéÃ´¤Ê¤É¤Î¡Ö¾ò·ïÆ®Áè¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡£¤½¤¦¤·¤¿²¹ÅÙ´¶¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Ï»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤À¤±¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥«¥Ê¥À¡½¡½¡£³Æ¹ñ¤¬Íè½Õ¤ÎWBC¤Ç¤Î¡ÖºÇ¶¯·³ÃÄ²½¡×¤Ø¸þ¤±¤ÆÂÉ¤òÀÚ¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤Î¼«Á³¤Ê¾å¾º¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢WBC¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò¡ÈÀ¤³¦»ÅÍÍ¡É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹½¿Þ¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤³¤½¶Ú¤¬ÄÌ¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÊÆ¹ñÂ¦¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÂç²ñÁÈ¿¥¡ÖWBCI¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMLBµ¡¹½Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬Âç²ñ°ÕµÁ¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖWBC¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶¥¤¦¾ì½ê¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤³¤½¤¬¡ÈÁí°Õ¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î´é¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬¼è¤êÊÖ¤¹¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤¬WBC¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢·èÄêÅª¤ËÂç¤¤¤¤Î¤¬2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Ìîµå¤¬¸ÞÎØ¶¥µ»¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î»²Àï¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¼«¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇÂç¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¹ñ²È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤È¤âÀÜ¹ç¤¹¤ë¡£¡Ö¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±Åý¹ç¤ÎÁõÃÖ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÊÆ¹ñ¤¬MLB¤È¶¨Ä´¤·¡¢Ìîµå¹ñºÝÂç²ñ¤ÎWBC¤ò¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·Ä¾¤¹¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¼¡¤ÎWBC¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÌîµå¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á°®¤êÄ¾¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè6²óWBC¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎÆÈÀêÊü±Ç¸¢¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Îµð³ÛÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·ÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÌÀ³Î¤À¡£WBC¤ò¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®»þÂå¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖÆüËÜÃæ¿´¤ÎÇ®¶¸¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
Íß¤·¤¤¤Î¤ÏÍ¥¾¡¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌîµå¤ÎÃæ¿´¤ÏÊÆ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂ¿¹ñÀÒ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÊª¸ì¡×¤À¤«¤é¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÇ®¶¸¤ÏÇ»¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤À¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤ÎÊ¬»¶¤È¡¢Êª¸ì¤ÎºÆÊÔ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡£ÂçÃ«¤¬À¤³¦Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤·¤íÄÉ¤¤É÷¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¾¡Íø¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤²á¤®¤ë¤È¡¢¼çÆ³¸¢¤¬ÊÆ¹ñÂ¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼2µåÃÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÄÌ»»12Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤ÄMLB´Ø·¸¼Ô¤â¡¢¤³¤¦É½¸½¤¹¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«¤ÏWBC¤Î¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Ï¡È¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾¡¤ÄÊª¸ì¡É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£WBC¤Î¡Ö¼ç¸ì¡×¤ò¡¢¤è¤êMLB¼çÆ³¤Ø´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êË¡¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¸Ø¤ë¤Ù¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¾ÝÄ§¤òÃ¥¤¤ÆÀ¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌ·½â¤¬¡¢µðÂçÀ®Ä¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÊÆ¹ñ¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¼¡¤ÎWBC¤ÇÊÆ¹ñ¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÌîµå¤ÎÃæ¿´¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î²óÉü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤òÅÝ¤¹¡×¤È¤¤¤¦·ëËö¤Ê¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ÏÂçÃ«¡¢Æ±¤¸¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤éÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Â³¡¹¤È»²ÀïÉ½ÌÀ¤·¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÎ×ÀïÂÖÀª¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¤ËÍè¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤â¡ÖÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸²¹ÅÙ¡×¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¶¥µ»ÎÏ¤Î¾åÀÑ¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¡ÈËÜµ¤¤Î¹½Â¤¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¾ÝÄ§¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¼¡²óÂç²ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤òÊÆ¹ñÂ¦¤¬Ã¥¤¤ÊÖ¤·¤ËÍè¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡WBC¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÇÆ¸¢¡¢¾ÝÄ§¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ°Ò¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤¯¡ÈÃÏÀ¯³ØÅªÀï¾ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2026Ç¯3·î¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬²áµîºÇ¶¯¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÉÛ¿Ø¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤ÎÊª¸ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ¯¤¬¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¿´¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼¡¤Î»þÂå¤ÎÅú¤¨¤À¡£
É®¼Ô¡§±±ËÌ ¿®¹Ô