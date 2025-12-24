霜降り明星・粗品、SKY-HIの報道に言及「まあ40手前で未成年…」「習い事って考えたら…」
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が24日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。ラッパー、音楽マネジメント／レーベル「BMSG」のCEOとして活動するSKY-HIについて言及した。
【動画】「40手前で未成年…」SKY-HIの報道に言及した霜降り明星・粗品
SKY-HIを巡っては、NEWSポストセブンが19日、未成年女性アイドルを深夜に自宅に呼び込んだなどとする記事を配信した。粗品は報道された記事の反響の声を読み上げると、「まぁね、40手前で未成年、すごいですよね」とコメントした。
さらに「人に誤解されても仕方ないシチュエーションやったと思いますが、習い事って考えたら、やっぱ大人が未成年の子どもたちを教えることなんてありますから仕方ないんじゃないですか」と言及。「深夜に未成年を自宅に呼ぶ、やめましょう」などと呼び掛けていた。
【動画】「40手前で未成年…」SKY-HIの報道に言及した霜降り明星・粗品
SKY-HIを巡っては、NEWSポストセブンが19日、未成年女性アイドルを深夜に自宅に呼び込んだなどとする記事を配信した。粗品は報道された記事の反響の声を読み上げると、「まぁね、40手前で未成年、すごいですよね」とコメントした。
さらに「人に誤解されても仕方ないシチュエーションやったと思いますが、習い事って考えたら、やっぱ大人が未成年の子どもたちを教えることなんてありますから仕方ないんじゃないですか」と言及。「深夜に未成年を自宅に呼ぶ、やめましょう」などと呼び掛けていた。