2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、駒澤大学は60年連続60回目の出場となります。

1967年の第43回大会に初出場して以来、過去8度の優勝を誇る名門校。3年ぶりの総合優勝へ王座奪還を誓います。

主力欠く夏で指揮官が感じた“成長” 主将・山川は「(立場は)人を変えますね」

前回大会、優勝候補の一角とされながら往路4位と出遅れた駒澤大学。それでも7区で佐藤圭汰選手が従来の記録を57秒更新する驚異の走りで流れを変えます。総合優勝には届きませんでしたが、復路新記録で総合2位に入りました。

今回は復路優勝の5人を含む、前回大会を走った9選手が残る布陣。王座奪還への機運が高まっていました。

しかし、チームは非常事態。佐藤圭汰選手や伊藤蒼唯選手を始め多くの主力選手が次々と戦列を離脱し、夏合宿を迎えました。

「主力に故障が多く、足並みをそろえて夏合宿ができたと胸を張っていえる状況ではない」と危機感を語った藤田敦史監督。

一方で、「主力がいない中で、逆に中堅クラスの選手たちが自分にチャンスが巡ってきたと感じて一生懸命頑張っている。合宿の成果としては、昨年よりも非常に高いレベルでできている」と話します。

“主力に甘えない”選手全員の意識が変わり始めました。

前回5区を走った山川拓馬選手は、今年キャプテンとなったことで意識が変化。4年間で初めてケガなく順調に練習を積めています。

「なによりキャプテンなので故障するわけにはいかない。そこを意識的に自分ができないと、周りもできない。その意識があって今年はちゃんとできている」と話し、主将という立場となり、「(立場は)人を変えますね」と笑みを浮かべました。

「強い！強い！」主将・山川拓馬が太鼓判を押す後輩

キャプテンが太鼓判を押す選手が、2年生の坂口雄哉選手です。夏合宿では山川選手と同じ練習をつきっきりでこなしました。山川選手も思わず「強い！強い！」とうなる実力の持ち主。箱根駅伝の16人のしっかり選ばれました。

主力が戻った駒澤大学は、11月の全日本大学駅伝では2年ぶりの優勝。ケガをしていた佐藤選手、伊藤選手も大きく貢献しました。

山川選手は、これまで3度箱根駅伝に出走(5区4位/4区6位/5区4位)。最後の箱根へ、「(箱根駅伝では)今まで3年間全て区間順位が悪く、タイムも悪かった。終わり良ければすべてよしという訳ではないが、最後の1回くらい区間賞を取って終わりたい」と力を込めました。