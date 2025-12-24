「おもしろい人がいる」無名だったタモリと黒柳徹子の出会いとは
タレントのタモリが、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
タモリ ＝テレビ朝日提供
去年に続き、年末最後のゲストとして登場するタモリ。お茶の間に愛され続け、テレビ界の鬼才として変わらぬ人気を誇っている。そもそもタモリと黒柳との縁は1977年までさかのぼる。「おもしろい人がいる」と、まだ無名のタモリを同番組に出演させたのが始まりだったという。
それ以来、黒柳が興味を持っているのがタモリの日常生活。毎朝作っているという「朝食」について、今でも台所に立ち自分で作っているのか? 今朝は何を食べたのか? に始まり、今年のおもしかった体験は? など質問が途切れない。
また近年、毎年話に出るのが異常気象。今年の夏は海でタモリが自ら自然の恐ろしさを体験したそうで、海好きのタモリならではの視点から、その時の恐怖など、とっておきのトークが繰り広げられる。
タモリ ＝テレビ朝日提供
去年に続き、年末最後のゲストとして登場するタモリ。お茶の間に愛され続け、テレビ界の鬼才として変わらぬ人気を誇っている。そもそもタモリと黒柳との縁は1977年までさかのぼる。「おもしろい人がいる」と、まだ無名のタモリを同番組に出演させたのが始まりだったという。
また近年、毎年話に出るのが異常気象。今年の夏は海でタモリが自ら自然の恐ろしさを体験したそうで、海好きのタモリならではの視点から、その時の恐怖など、とっておきのトークが繰り広げられる。