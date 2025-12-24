¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÈþËÆ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢ÆÍÁ³¤Î¥ª¥ÕSHOTÊü½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥¢¥¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬ÆÍÇ¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈSHOT¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢Ìë¤ÎÂçÃÀ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈSHOT
¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥Ï¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤Î¤³¤³ºÇ¶á¤Î¶á¶·¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¸å¤í»Ñ¤ä¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¸«¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
²¿¤è¤êÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÈþËÆ¡£¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ïµî¤ë11·î19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥µ¥Õ¥é¥ó¡×¤Î²ñ°÷¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼Ò¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¼å¼ÔÁØ¤Ø¤ÎÃÈË¼Èñ»Ù±ç¶â½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤ò³«ºÅ¡£Æ±Âç²ñ¤Ç½¸¤á¤¿´óÉÕ¶â¤ò´Ú¹ñ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÁ´³ÛÅÁÃ£¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¼ý±×¤â¤ä¤Ï¤êÆ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹167cm¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ë¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤È°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£