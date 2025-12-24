2026Ç¯9·î¤ÇµÙ´Û¤ÎÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ôÉì¸©¡ÖÈôÂÍ¡¦À¤³¦À¸³èÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡×±¿±Ä´ü´Ö¤ò27Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤Ø
¡¡2026Ç¯9·î¤ÇµÙ´Û¤ÎÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¡ÖÈôÂÍ¡¦À¤³¦À¸³èÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç±¿±Ä´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»³»Ô¤Î¡ÖÈôÂÍ¡¦À¤³¦À¸³èÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¤ä²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢´ôÉì¸©¤¬Áí»ö¶ÈÈñ170²¯±ß¤ò¤«¤±2001Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬¥Ôー¥¯»þ¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸©¤¬2026Ç¯9·îËö¤ÇµÙ´Û¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Êý¿ËÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸©¤Ï±¿±Ä´ü´Ö¤ò2027Ç¯3·îËö¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢12·î26Æü¤Þ¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑºö¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
