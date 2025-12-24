村上宗隆獲得のホワイトソックスがさらなる補強、ブルペン左腕ニューカム獲得

村上宗隆内野手と２年総額３４００万ドル（約５４億円）で契約したホワイトソックスが、村上の入団会見から一夜明けた２３日（日本時間２４日）、ＦＡの左腕ショーン・ニューカム投手と１年４５０万ドル（約７億円）で契約したことが発表された。クリスマス前の矢継ぎ早の補強で、先発＆中継ぎのどちらも可能なベテラン左腕が投手陣に加わった。

前日の村上入団会見では、本拠地レートフィールドに日米約５０人の報道陣が集まり、一躍、スポットライトを浴びたホワイトソックス。ゲッツＧＭは「若くて才能のある選手が揃っており、村上というパワーのある左打者を獲得できた。チームはここから正しい方向に進んでいく。（オーナー側も）球団にフィットする獲得の機会が訪れた時には支援してくれており、トレードかＦＡからの投手陣の補強を目指している」と更なる補強の可能性を示唆していた。

３２歳のニューカムは、今季レッドソックスとアスレチックスで、計４８試合に登板（先発５）。２勝５敗、２セーブ。防御率２・７３だった。ブレーブス時代はデビューから２年目の２０１８年まで先発だったが、３年目からは主にブルペンで活躍。ホ軍でもリリーフで起用されるものとみられている。

今季のホ軍のブルペンは、ソープが開幕前にトミージョン手術に踏み切ったのを始め、ハドソン、ゴンザレスらが故障に苦しみ、安定感を欠いた。村上という大砲を獲得した上に、ベテラン左腕の加入で、勝ち試合をしっかりモノにする布陣ができた。