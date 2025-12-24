¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÆ¬¶â¡×¤Ï¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡©¤³¤Î¡Ö¼ÚÆþ¶âÍø¡×¤¬Ê¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤È¤¤Ë¡¢Ã¯¤·¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡ÖÆ¬¶â¤ò¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø60Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ½»Âð¥í¡¼¥óÄ¶ÆþÌç¡Ù¤¬¤¢¤ë¾¾ÅÄÁï»Ò»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ¬¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤¢¤¨¤Æ¶â³Û¤òÍÞ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¯¤ï¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Å¬ÀÚ¤ÊÆ¬¶â¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ä
½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àºÝ¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Æ¬¶â¤ò¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Æ¬¶â¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤ì¤ÐËè·î¤ÎÊÖºÑÉéÃ´¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬¶â¤òÃù¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÊª·ï²Á³Ê¤ä¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÆ¬¶â¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸¤Î1¤Ä¤¬¼«¸Ê»ñ¶âÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊª·ï¤Î¼èÆÀ²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ¬¶â¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢3,000Ëü±ß¤ÎÊª·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ600Ëü±ß¤ÎÆ¬¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¸Ê»ñ¶âÈæÎ¨¤Ï20¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñ¶âÈæÎ¨20¡óÄøÅÙ¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å½à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÖºÑÉéÃ´¤òÅ¬ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃùÃß´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Å¬ÀÚ¤ÊÆ¬¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÊÖºÑ³Û¤Î·Ú¸º¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿³ºº¤ËÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Å¬ÍÑ¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñ¶âÈæÎ¨¤¬10¡ó°Ê¾å¤¢¤ë¤È¡¢¶âÍø¤¬0.1¡óÄøÅÙÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ¬¶â¤òÃù¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤Î²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¼ê¸µ»ñ¶â¤ò¸º¤é¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê½ÐÈñ¤ä¼ýÆþ¸º¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤Î6¥õ·îÊ¬ÄøÅÙ¤Ï¸½¶â¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶âÍø¤¬0.7¡ó°Ê¾å¤Ê¤éÆ¬¶â¤òÂ¿¤á¤ËÆþ¤ì¤ë
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÆ¬¶â¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¡¢¼«¸Ê»ñ¶âÈæÎ¨¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¬ÍÑ¶âÍø¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Î¹µ½üÎ¨¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÚÆþ¶âÍø¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Î¹µ½üÎ¨¤Ç¤¢¤ë0.7¡ó¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ¬¶â¤òÂ¿¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¼ÚÆþ³Û¤òÁý¤ä¤¹¤Û¤É¡¢¹µ½ü³Û¤Ç·Ú¸º¤Ç¤¤ë°Ê¾å¤ÎÍøÂ©ÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å¬ÍÑ¶âÍø¤¬1.0¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢3,000Ëü±ß¤Î¼ÚÆþ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö30Ëü±ß¤ÎÍøÂ©ÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Ç·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇÂç21Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¹³Û¤Î9Ëü±ß¤Ï¡¢½ã¿è¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¶â¤Ê¤·¤Î¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢¼ÚÆþ³Û¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Å¬ÍÑ¶âÍø¤¬1.0¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¡¢Êª·ï²Á³Ê¤Î20¡ó°Ê¾å¤ÎÆ¬¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤ÆÆ¬¶â¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â
¤â¤·¡¢»ñ¶â¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÆ¬¶â¤ò¤¢¤Þ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢·×²èÅª¤Ê·«¾åÊÖºÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÂ©¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Î´ÔÉÕ¶â¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¸µËÜ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼ÚÆþ¶âÍø¤¬0.7¡ó¤ò²¼²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤¨¤ÆÆ¬¶â¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤¦ÍøÂ©¤è¤ê¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀÇ¶â¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤«¤Ä²È·×¤ÎÊÖºÑÇ½ÎÏ¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£
