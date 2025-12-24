´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¡×¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ä±éµ»¤È²Î¾§¤Ë´¶¤¸¤ë¡ÖÌµ¹¤¤¬¤æ¤¨¤ÎÍÅµ¤¡×
Íè¤¿¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¤¬´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡Ê1966Ç¯9·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡£
¤¤¤¤Ê¤êÇ¯Îð¤ÎÏÃ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢²²¤»¤ºÂ³¤±¤ë¤È¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¡ÊÆ±Ç¯2·î4Æü¡Ë¤âÍèÇ¯´ÔÎñ¤À¡£²æ¡¹¤Ïº£¡ÖÀÆÆ£Í³µ®¤È¾®Àôº£Æü»Ò¤¬´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÀÆÆ£Í³µ®¤¬´ÔÎñ¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¬¼å¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¤«¡£»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò±ÔÉÒ¤Ë´¶¤¸Â³¤±¡¢»þÂå¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¿¤¨¤ºÊÑ²½¤·Â³¤±¤¿¾®Àôº£Æü»Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¤À¡£
¤¢¤È¡¢º£¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ç¯Îð¤äÇ¯ÎØ¤ò¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Î¼å¤µ¤Î¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¡£
»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ïº£¡¢º£Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿å¶Á¶Ê¡¡ÂèÆó³Ú¾Ï¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÆÆ£Í³µ®¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¡×¤À¡£
Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¯Îð¤äÇ¯ÎØ¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¤¤¿¤¬¤ëÂ¯À¤´Ö¤È¤Ï¡¢°ã¤¦±§Ãè¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡½¡½¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´ÔÎñ°ìÊâ¼êÁ°¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¤Á¤ç¤¦¤É40Ç¯Á°¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÂ´¶È¡Ù¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ø¤ÈÊä½õÀþ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î°ÕÌ£¤ä²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢É®¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤â¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡Ê¤È¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¤ÈÆ±¤¸1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¡×ÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
1985Ç¯½Õ¤ÎÂ´¶ÈÀïÁè
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿å¶Á¶Ê¡¡ÂèÆó³Ú¾Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¡ÖNow¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ·×¤ò´¬¤Ìá¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï¡ÖThen¡×¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£
ÀÆÆ£Í³µ®¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡ØÂ´¶È¡Ù¡£1985Ç¯2·î21Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¼«¿È¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê»ä¼«¿È¤â¤À¡£ÀÆÆ£Í³µ®¡ØÂ´¶È¡Ù¤Î¤È¤¤ËÂ´¶È¤·¡¢±üÅÄÌ±À¸¡Ø¥¤¡¼¥¸¥å¡¼¡ù¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÇ¯¡Ê96Ç¯¡Ë¤Ë¡Ö¥¤¡¼¥¸¥å¡¼¡á30ºÐ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¼«Ëý»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡£
¡Ö1985Ç¯½Õ¤ÎÂ´¶ÈÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢»ä¤Ï¼«Ãø¤Ç²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µÆÃÓÅí»Ò¡ØÂ´¶È-GRADUATION-¡Ù¡Ê2·î27Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Ä¤Þ¤êÀÆÆ£Í³µ®¤Î6Æü¸å¡Ë¤äÈøºêË¡ØÂ´¶È¡Ù¡Ê1·î21Æü¡Ë¡¢ÁÒÂô½ßÈþ¡ØÂ´¶È¡Ù¡Ê2·î14Æü¡Ë¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£´ü¤»¤º¤·¤Æ¡ØÂ´¶È¡Ù¤À¤é¤±¤Î½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¤ÈµÆÃÓÅí»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÆÆ£Í³µ®ÈÇ¤Îºî»ì¤¬¡¢80Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î°ìÏ¢¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤âµð¾¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜÎ´¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÆÃÓÅí»ÒÈÇ¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿·¿Êµ¤±Ô¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿½©¸µ¹¯¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëºî¶Ê¤Ï¡¢ÀÆÆ£ÈÇ¤¬ÅûÈþµþÊ¿¤Ç¡¢µÆÃÓÈÇ¤¬ÎÓÅ¯»Ê¡£¤³¤Á¤é¤â¡Öµð¾¢vs¿·¿Êµ¤±Ô¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
·ë²Ì¤ÏÌó40ËüËçÇä¤ê¾å¤²¡¢ÀÆÆ£ÈÇ¤Ë10ËüËç°Ê¾å¤Îº¹¤òÉÕ¤±¤¿µÆÃÓÈÇ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¡£¾¡Íø¤·¤¿¡½¡½¤Î¤À¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÆÆ£ÈÇ¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Èà½÷¤Î¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¡¢ÉðÉôÁï»Ö¤Ë¤è¤ë¡¢¥¥é¥¥é¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¾¾ËÜÎ´¤Ë¤è¤ë²Î»ìÀ¤³¦¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬È´·²¤À¤«¤é¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¥Ù¥¹¥È¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î·ë²Ì¡¢À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¼«¿È¤¬¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î»ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»¤Î¤¤¤ÁÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¢¤ë¡ÊÍ¾ÃÌ¤À¤¬¡¢µÆÃÓÈÇ¤ÎÉñÂæ¤Ï»äÎ©¹â¹»¡¢ÀÆÆ£ÈÇ¤Ï¸©Î©¹â¹»¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢ÉáÄÌ´¶¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²»Äø¤Ï³ä¤È³Î¤«¡¢È¯À¼¤ÈÀ¼ÎÌ¤Ï³ä¤ÈÉÔ³Î¤«
¤½¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤è¤êÇä¤ì¤¿¶Ê¤¬¡¢ÍâÇ¯3·î21ÆüÈ¯Çä¤Î5ËçÌÜ¤Î¡ØÈá¤·¤ß¤è¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Öºî»ì¡§¿¹ÀãÇ·¾ç¡¢ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡×¡£ÊÔ¶Ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÉðÉôÁï»Ö¡£
ÀÆÆ£Í³µ®¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢1¡¦3¡¦4ËçÌÜ¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¡Ø½éØø¡Ù¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ö´Á»ú2Ê¸»ú¥¿¥¤¥È¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡Ö¾¾ËÜÎ´¡áÅûÈþµþÊ¿¡×¤È¤¤¤¦µð¾¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢2ËçÌÜ¡ØÇò¤¤±ê¡Ù¤È¤³¤Î¡ØÈá¤·¤ß¡Á¡Ù¤¬¡Ö¿¹ÀãÇ·¾ç¡á¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤âÅö»þ¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¡£¤³¤³¤Ç¤â¿·¿Êµ¤±Ô¤Îºî¶Ê²È¤Ë¤è¤ë¡ØÈá¤·¤ß¡Á¡Ù¤¬¡¢µð¾¢¥³¥ó¥Ó¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»ä¼«¿È¤â¼Â¤Ï¡ØÂ´¶È¡Ù¤è¤ê¤â¡ØÈá¤·¤ß¡Á¡Ù¤ÎÊý¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£°ìÏ²¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î·ãÆ°´ü¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¼«¿È¤¬¡ØÂ´¶È¡Ù¤«¤é¤¿¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£
1986Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¼ç±é¤¹¤ëNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Ï¤Í¶ð¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¤ÎÍ¾ÇÈ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¹ÈÁÈ»Ê²ñ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤éÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ÇÀÆÆ£Í³µ®¤Ï¡¢»Ê²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡ØÈá¤·¤ß¡Á¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï»ä¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ï¿²èÊÝÂ¸¤·¤¿±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇòÁÈ»Ê²ñ¤Î²Ã»³Íº»°¤¬¾¯Ç¯Ââ¡Ø²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡Ù¤ò¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿²ó¡Ë¡£
¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥È¤Ë¡¢¹õ¤¤±íÈøÉþ¡Ê¡©¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤òµñÈÝ¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¡Ö²»Äø¤Ï³ä¤È³Î¤«¡¢È¯À¼¤ÈÀ¼ÎÌ¤Ï³ä¤ÈÉÔ³Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀÆÆ£Í³µ®¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç²Î¤¤ÀÚ¤ë¡£
ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Á°Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Øßº¤Ä¤¯¤·¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¸å¤í¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸«¤Æ¤¯¤ì¤Î´°àú¤µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤ÊÉáÄÌ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿1Ç¯Á°¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÎÉáÄÌ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤À¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¡¢Å·²¼¤Î¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤¼¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²Î¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤½¤ì¤Ï¡¢Å·²¼¤Î¹ÈÇò¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¸å·Ñ¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤Î½÷Í¥¡©
»ú¿ô¤Î´Ø·¸¤Ç¤â¤¦1¶Ê¤À¤±¡£»ä¤ÎÂç³Ø1Ç¯À¸¤Î²Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ØÀÄ¶õ¤Î¤«¤±¤é¡Ù¡¢12¥¤¥ó¥Á¥·¥ó¥°¥ë¤òÇã¤Ã¤¿¡ØÅÚÍËÆü¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¡Ù¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢86Ç¯½©¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØMAY¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£
ºî»ì¤ÏÃ«»³¹À»Ò¡£ºî¶Ê¤Ï¡ÖMAYUMI¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ËÙÀî¤Þ¤æ¤ß¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿ÏÃ¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉáÄÌ´¶¤Ë¤¢¤ë¤È½ñ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ØMAY¡Ù¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¢ö¤À¤±¤É¹¥¤¤è¹¥¤¤èÃ¯¤è¤ê¤â¹¥¤¤è¡¡À¤³¦¤¬¤Õ¤ë¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂ³¤¯¡Ö¢ö¤¤¤Ä¤«¡¡¤³¤ÎÄ»¥«¥´¤ò¤³¤ï¤·¤Æ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉáÄÌ´¶¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡ÖÌµ¹¤¤¬¤æ¤¨¤ÎÍÅµ¤¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤«¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤Á¤êÍÞÀ©¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ìµ¹¤¤µ¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÍÅ¤·¤µ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤³¤ÇÆÍÁ³¡ÖÌµ¹¤¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈà½÷¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Í¥³¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡¢89Ç¯¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¤«¤é°ú¤¤¤¿¤â¤Î¡£
¡½¡½¤³¤ó¤Ë¤Á¤ï¡£ÀÆÆ£Í³µ®¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Î»ä¤È¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌµ¹¤¤ÊÉ÷Á¥¤«¡¢¤¯¤ë¤ê¤¯¤ë¤ê¤È»à¤ËµÞ¤°·Ú¤ä¤«¤Ê¤·¤ã¤Ü¤ó¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Á´¤¯¡¢Sweet & Innocent¡Ê¤ªº½Åü¤ß¤¿¤¤¤Ë´Å¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÌµÃÎ¤ÊÂþ¤Î¥Ð¥«¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÇò¾õ¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¡Ê¤ÈÀÆÆ£Í³µ®¡Ë¤¬20ºÐ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÔÎñ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿º£¤Ç¤â¡¢¡Ö¢ö¤À¤±¤É¹¥¤¤è¹¥¤¤è¡Á¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÄ°¤±¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÝºø¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØNow And Then¡Ù¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖThen¡×¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¡ØMAY¡Ù¤Ë¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Àè¤Î¡ÖÌµ¹¤¤¬¤æ¤¨¤ÎÍÅµ¤¡×¤Ï¡¢²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¤Î±éµ»¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ±éµ»¼Ô¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¤Î¸å·Ñ¤Ï¿¹¼·ºÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø²Î¤Î¡Ö¾å¼ê¤¤¡¦²¼¼ê¡×¤ÎÆó¸µÏÀ¤òµñÈÝ¡ÄÀÆÆ£Í³µ®¡ÖÄÁ¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÍÅ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
