¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÆÊÌÚÁ´ÎÏ±þ±ç¡ÛÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡ÖÌðÈÄÃæ±û¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Þ¤Á ÌðÈÄ¡×¤Î¾ÝÄ§¡£ÆÊÌÚ¸©¤ÎËÌÅìÉô¤Ë¤¢¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¿´Éô¤Þ¤ÇÌó120¥¥í¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÌðÈÄ»Ô¡£
¼«Á³Ë¤«¤ÇÎý½¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¶á¤¯¤Ç¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤ÏÁª¼ê¤Î¼«¼çÎý¤ÎÄêÈÖ¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌðÈÄ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë³Ø¹»¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ËÆÊÌÚÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÌðÈÄÃæ±û¤Ç¤¹¡£
12·î29Æü¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ1²óÀï¡¢¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¥ª¥ê¥×¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(ÀéÍÕŽ¥»Ô¸¶»Ô)¤ÇÆàÎÉ°é±Ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆÊÌÚÂåÉ½ÌðÈÄÃæ±û¤Î±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»äÎ©¹â¹»
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ó¤Ê¹â¹»¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢³Ø¹»¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤¬ÆÊÌÚ¸©¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÉô³è¤¬ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.Áª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¡¢ÀÖ¤¤ÊÉ¤È¼éÈ÷¤ËÆÃÄ¹¤ò»ý¤ÁÁ´¹ñ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÌðÈÄÃæ±û¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÆ´¤ì¡ÖÌðÈÄÃæ±û¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖÀÖ¤¤ÊÉ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆþÉô¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¼éÈ÷¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë
ÌðÈÄÃæ±û¡á¼éÈ÷¤Ïº£Ç¯¤â·òºß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÏÅÁÅý¤Î·ø¼éÂ®¹¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤ë郄¶¶·òÆó´ÆÆÄ¤Ï¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¡¢¿Æ¡£²ÈÂ²¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤»¤í¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¶èÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤Ï2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¡£Á°È¾11Ê¬¡¢Á°È¾35Ê¬¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ï»³ËÜæÆÀ»Áª¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¶â»Ò³¤À»Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¸åÈ¾¤ÏÅ´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤æ¤ë¤µ¤º¡¢3Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë
郄¶¶·òÆó´ÆÆÄ¤Î¡ÖÌðÈÄ»Ô¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Þ¤Á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µòÅÀ¡¢¥ê¥¢¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸ÌðÈÄ¤¬´°À®¡£
ÌðÈÄÃæ±û¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÌðÈÄ»ÔÁ´ÂÎ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Þ¤Á ÌðÈÄ¡×¤Î¾ÝÄ§¡£ÌðÈÄ»ÔÆâ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤Ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5.»³ËÜæÆÀ»Áª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼
»³ËÜæÆÀ»Áª¼ê¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹MF¡£ºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬ÆÀ°Õ¡£
¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ËÜÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Ð¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡£ÌðÈÄÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÉð´ï¡£
¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÀÆð¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯À¸¤ò°úÂà¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤Î¼éÈ÷¤«¤é¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¿·À¸ÌðÈÄÃæ±û¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¤Æ´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¼èºà¡¦Ê¸:¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Ì±Êü43¼Ò/¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡Ë