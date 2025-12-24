

奈良時代に政治・経済・文化の中心として栄え、多彩な歴史が紡がれてきた古都・奈良。

そんな奈良の高校サッカー史に今年、新たな記録を刻んだのが奈良育英です。

12月28日に開幕を迎える第104回全国高校サッカー選手権大会に奈良代表として出場し、12月29日の1回戦で栃木代表の矢板中央高校と対戦する、奈良代表・奈良育英の応援したい5つのポイントを紹介します。

1.奈良県大会史上初の5連覇を達成した伝統校



創部56年を迎える奈良育英。冬の選手権では第66回大会で全国大会に初出場し、県内で最多の18回の出場を誇る伝統校です。

GKで元日本代表の楢崎正剛さんが主将を務めた第73回大会では最高成績である3位の成績を収めました。卒業生では元ヴィッセル神戸DFの北本久仁衛さん、J3で戦う奈良クラブMFの堀内颯人選手など、プロ選手を多数輩出しています。

2.2人の仲間との別れ 悲しみを力に―



今年は奈良育英サッカー部として特別な想いを背負い挑んだ大会でした。

県大会で奈良育英ベンチに掛けられたのは10番と13番のユニフォーム。そのユニフォームに袖を通す選手はもういません。

全国高校総体を目前に控えた7月。奈良育英サッカー部伝統の10番を背負いエースとしてチームを牽引してきたMF森嶋大琥選手（3年）が白血病で急逝。

強い悲しみに練習に参加できない選手もいたなか、それでも一歩ずつ全員で前に進もうと全力で試合に臨みました。

しかし、その後更なるアクシデントが。高校総体を共に戦ったDF東愛流選手（2年）が不慮の事故で他界。重なった絶望と大きな試練がチームを襲います。

キャプテン内村篤紀選手は「2人がいなくなってメンタル的にもつらかった。大琥と愛流と話していた全国大会に行くことを目標にチームで支え合ってここまでやってこられた」と選手権地区大会優勝を振り返りました。

森嶋大琥選手は全国大会でもエースとして10番で登録されることが決まりました。奈良育英「全員」で挑む選手権大会が始まります。

3.総合力で力を見せた選手権奈良県大会決勝！



11月9日に行われた全国高校サッカー選手権奈良大会決勝。相手は5大会ぶりの全国を目指す山辺でした。

先制できるかがカギになると試合前に話していた梶村卓監督。その狙い通り前半11分、同13分に自信をもつセットプレーから得点し試合を優位に進めます。

しかし、狙い通りにいかないのが高校スポーツ。個人のドリブル技術を磨いてきた山辺がカウンターで反撃。前半23分にゴールを許すと、同30分にも失点し同点にされます。

しかし、後半気持ちを切り替えた奈良育英。後半2分にサイド攻撃からチームNo.1のスピードを誇るFW布村大地選手（3年）が大会初ゴールを決め勝ち越すと、同10分にはMF福西恭英選手（3年）がクロスに合わせ山辺を突き放す4点目。奈良県大会では史上初となる5連覇を達成しました。

4.勝利のカギ『ハイプレス・セットプレー』



奈良育英のサッカーは「全員攻撃・全員守備」。

選手は全国大会で勝つために日々の練習から様々な戦術を考え、試合でも実践してきました。

特に強さが光るのはセットプレー。今年の奈良育英は180cmのMF西村優士選手（3年）をはじめ高身長の選手が揃い、県大会の準決勝・決勝での先制点は共に頭ひとつ飛び出たヘディングシュートから生まれました。

また、毎週水曜日に行うラン中心のフィジカルメニューでメンタルと走力も強化。積み上げてきた技術をピッチで思う存分発揮してくれることでしょう。

5. 全国大会での『勝利』



大きな悲しみを乗り越え県大会で前人未踏の記録を達成した奈良育英。

しかし、全国大会では過去3大会で強豪校の高い壁に屈し初戦で敗退しています。

1年生から全国大会を経験するキャプテンでGKの内村選手は全国での勝利に掛ける想いもひとしお。

「これまで全国の強豪校の高い壁を痛感させられた。今年は最終学年として、亡くなった2人と約束した勝利を目標に何があっても自分がゴールを守ってチームを勝利に導きたい」と全国への決意を述べました。

5大会連続の選手権全国大会の舞台に挑む奈良育英。

仲間との絆を強さにかえ勝利へ突き進みます。選手たちの熱い想いが溢れるプレーにご注目ください。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/奈良テレビ放送）