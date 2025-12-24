なし崩し的に訓練が拡大していないか−。陸上自衛隊日出生台演習場（大分県由布市など）をはじめ全国5カ所で実施している在沖縄米軍の実弾射撃訓練について、新たに迫撃砲など4種類の火器を追加する方針を明らかにした23日、訓練の将来的な縮小・廃止を求めている自治体や住民は戸惑いの表情を見せた。

大分県庁にはこの日、防衛省九州防衛局の中辻綾太企画部長が訪れ、県と演習場が立地する由布市、九重町、玖珠町の担当者に計画を説明。これまでの155ミリりゅう弾砲と小火器に加え、敵から陣地を守るために車両を攻撃する射撃訓練を実施するため、60ミリと81ミリの迫撃砲、84ミリのロケットランチャーと個人携帯対戦車弾の4種類の火器を追加すると伝達した。

非公開での協議後、4自治体の関係者が取材に応じた。県の藤川将護防災局長は「将来にわたる縮小・廃止を繰り返し求めてきた。その考え方を改めて伝えるとともに、地元側が受け入れるか判断するに当たって具体的な負担軽減策を示すよう要請した」と語った。地元住民への説明会の開催も求めたという。

防衛省によると、追加する81ミリ迫撃砲は155ミリりゅう弾砲に比べ、騒音が半分以下になるとしている。九州防衛局の中辻部長は取材に対し「新たな火器には、155ミリりゅう弾砲より騒音が軽減されるものもある。地元の理解を得られるよう最大限努力していく」と語った。

在沖縄米軍の訓練移転は当初、155ミリりゅう弾砲だけで始まり、その後に小火器が追加された。日出生台での米軍訓練の監視活動をしている地元団体「ローカルネット大分・日出生台」の浦田龍次事務局長は「縮小・廃止という地元の思いと逆行するとんでもない話だ。住民の安心安全を考えれば到底受け入れられるものではない」と強く反対した。（中野剛史）