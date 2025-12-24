¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç¸øÎ©²½¤Ø¡¡¡ÖºÇ¤âÍ¸ú¤ÇºÇÎÉ¤Î¼êÃÊ¡×¡¡¶ÌÌ¾»ÔÄ¹¤¬°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´
¡¡·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤¬23Æü¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í·§ËÜ¾ëËÌ³Ø±à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤ò¸øÎ©²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£Â¢¸¶Î´¹À»ÔÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡ÖºÇ¤âÍ¸ú¤ÇºÇÎÉ¤Î¼êÃÊ¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÈ¯¸À¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë
¡¡¡Ö³Ø±àÂ¦¤«¤é¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢Á´5²ó¤Î¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¸øÎ©²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°¸þ¤¡¢¿µ½Å¤ÎÎ¾°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£¸øÎ©²½¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤Ë¡¢Âç³Ø¤È»Ô¤¬²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤Ù¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄó¸À¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¸¡Æ¤°Ñ¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸øÎ©²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»Ô¤Î¹Í¤¨Êý¤òºîÀ®¤·¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤Ç»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡¢Á°¸þ¤¡¢¿µ½Å¤ÎÎ¾°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ö¸¡Æ¤°Ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤È¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÌÜ»Ø¤¹Âç³Ø¤Î»Ñ¡¢»Ô¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¡¢Âç³Ø¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤Î»°¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£Âç³Ø¤È¤â¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¡×
¡¡¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸¡Æ¤°Ñ¤ÎÄó¸À¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ë°åÎÅÊ¡»ã¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÊ¡»ã¤Î½¼¼Â¤È»ÔÌ±À¸³è¤Î°Â¿´¡¢Âç³Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¸øÀßÌ±±Ä¤È¤·¤Æ³«³Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¿¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç¤ÎÂ¸Â³¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÃ¯¤â¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ¼Ú¶â·Ð±Ä¤Ç»ñ»º¤â¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª·òÁ´¤Ê±¿±Ä¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÞÂ®¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Î¾®µ¬ÌÏ»äÎ©Âç³Ø¤¬º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£Âç³Ø¤«¤é¤Î¸øÎ©²½¤ÎÍ×Ë¾¤Ï¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·Ð±Ä²þ³×¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤È¤³¤í¤À¡×
¡¡¡Ö¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç¤¬¤µ¤é¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«½ÏÎ¸¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç³ØÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¤»ÑÀª¤Ç¶¨µÄ¤ËÎ×¤ß¡¢²þÁ±¡¢²þ³×¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¸¡Æ¤°Ñ¤ÎÄó¸À¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸øÎ©²½¤Ç¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏ°è¹×¸¥¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£¸¡Æ¤¤ä¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¼Â¹Ô¤Ë¼«¿®¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»ÔÌ±¤ÎÃ¯¤â¤¬Ë¾¤à·Á¤Ç¤ÎÂç³ØÂ¸Â³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÎ©²½¤¬ºÇ¤âÍ¸ú¤ÇºÇÎÉ¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸øÎ©²½¤òÌÜ»Ø¤¹ÁªÂò¤ò¤·¤¿¡×