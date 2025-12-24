¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¸ÞÅç»ÔÉû»ÔÄ¹¤ò½Ð¸ý»ÔÄ¹¤¬²ò¿¦¡¡µÄ²ñ¤ÇÀâÌÀ¡¢¸åÇ¤Ì¤Äê
¡¡Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¤Ï23Æü¡¢Âç²ìµÁ¿®Éû»ÔÄ¹¡Ê61¡Ë¤òÆ±ÆüÉÕ¤Ç²ò¿¦¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½Ð¸ýÂÀ»ÔÄ¹¤¬¡¢Æ±Æü¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸åÇ¤¤ÏÌ¤Äê¤ÇÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢ÉÔºß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½Ð¸ý»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñÊÄ²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä»þ¤Ë¡Ö»ÔÀ¯¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¡¢¿×Â®¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²ò¿¦¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ï¡¢¼óÄ¹¤¬Ç¤´üÃæ¤ÎÉû»ÔÄ¹¤ò²ò¿¦¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ì»á¤Ï¡¢»ÔÁíÌ³´ë²èÉôÄ¹¤äÃÏ°è¿¶¶½ÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æº£Ç¯3·î¤ËÂà¿¦¤·¡¢4·î¤ËÉû»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï2029Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£24Ç¯9·î¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿½Ð¸ý»ÔÄ¹¤¬½é¤á¤ÆÁªÄê¤·¤¿Éû»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
