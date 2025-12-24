¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÃæ¹ñ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥17ÀÉ¡¡Ä¹ºê´ó¹Á¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¡ÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë
¡¡Ä¹ºê¸©¤Ï23Æü¡¢ÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÄ¹ºê¹Á¡ÊÄ¹ºê»Ô¡Ë¤Ë´ó¹ÁÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥17ÀÉ¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤ÏÆ±Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è´Ö¸òÎ®¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£19Æü¤ËÄ¹ºê»Ô¤ÎÃæ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¸òÎ®°Ý»ý¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á¤ÈÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ò½µ2²ó±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤ëÄê´üÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅìÊý¹Ò¶õ¡Ê¾å³¤»Ô¡Ë¤«¤éÍèÇ¯1·î¤È2·î¤ÎÁ´ÊØ¤ò·ç¹Ò¤¹¤ë¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±Ï©Àþ¤Ï´û¤Ëº£·î¤Î°ìÉô¤ÎÊØ¤Ç·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë