犯罪捜査や行方不明者の捜索で活躍する警察犬。長崎県警では、訓練を受けた上で一般家庭で飼育されている犬に出動を要請する嘱託制を導入し、現在11匹が登録されている。訓練を担う指導手の1人、会社員の佐伯ひかるさん（31）＝大村市＝は、登録を目指し県警の審査会に向けてスタンダードプードルを育成中。合格すればこの犬種での登録は九州初となる。「もふもふ」の警察犬の誕生なるか−。

「そうそう、いいよ、いいよ」。一軒家の庭に佐伯さんの声が響く。そばではプードルの「アロ」が、地面に置かれたおやつを一つ一つたどっていた。行方不明者の捜索には、長時間にわたって地面のにおいを嗅ぎ続ける必要がある。休日や仕事終わりの夜に5〜30分ほどの訓練を行う。

アロは体高70センチ、体重24キロで、1歳9カ月の青年期にある。佐伯さんは「好奇心が旺盛で石も食べてしまうほど落ち着きがない。でも物分かりが早い」と目を細める。

佐伯さんは熊本県八代市出身で、高校を卒業してから佐世保市の犬の訓練所で調教を学んだ。子犬のシェパードを譲ってもらい、県警の審査会で合格したのは2017年。23年にはラブラドルレトリバーも警察犬に育て上げた。いずれも自宅で今も飼っている。

県警によると、警察犬11匹に対し、指導手は自営業や医療従事者ら9人で、平均年齢は59・7歳。17年は指導者18人、警察犬は19匹いたため、人、犬ともに「なり手」は右肩下がりとなっている。

一般的に警察犬と言えば、シェパードやドーベルマンなど勇ましい姿が想像される。佐伯さんは「怖がられることもあるため、かわいらしい犬種がなることでイメージが変わればうれしい。1人でも多くの人に警察犬を育ててみたいと思ってほしい」と語る。

佐伯さんは今日も、アロの性格に合わせ、一緒に遊んだり、指示を出したり。日常の中で訓練を続けている。「今はまだまだ。いつかこの子と一緒に人助けをするのが目標です」。来秋に予定される審査会を目指し、二人三脚で歩んでいく。（鈴鹿希英）