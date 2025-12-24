＜SNSで誤情報！＞シングルマザーで娘を育てる日々。元夫「養育費いらないよね？」【第1話まんが】
私はシングルマザーのハルミ。元夫リュウタとは数年前に離婚して、現在は小2の娘シオリと2人暮らしをしています。近くに両親が住んでいるので、本当に大変なときだけ手を借りながら生活しています。リュウタからは今のところ養育費を滞りなく受け取っていますが、リュウタが「会いたくない」と主張するうえ、必要もないので、離婚してからほとんど会っていません。
ある休日のこと、私が家にいるとリュウタからLINEが届きました。今まで音信不通だったのに、一体何の用なのでしょうか。不思議に思ってLINEを開くと「再婚するならもう養育費いらないよね。もう振り込みません」と書いてありました。再婚の予定なんてまったくなかった私は驚きました。
私は、すぐにリュウタに電話をかけました。私がいくら「再婚の予定なんてない」と言ってもリュウタは信じてくれません。リュウタはイライラしたように「今さら隠しても無駄だろ、もうまわりから聞いてるから。養育費がなくても困らないんだろ？」と言うのです。一体誰からの話なのかを問いただします。
突然元夫のリュウタから「再婚するなら養育費は払わない」とLINEが来ました。私は驚きと怒りで即座に電話をかけました。
再婚の予定なんてないのに、共通の知人であるエンドウさんがデタラメを言いふらしたらしいのです。
男と出かけているとか、近々入籍予定だとか……しかも母の誕生日に載せた豪華なランチのSNS投稿が「養育費がなくても困らない証拠」として使われたなんて、呆れて言葉も出ません。
必死に否定しても聞き入れてもらえず、一方的に電話を切られてしまいました。
たった1枚の写真と悪意ある捏造で、シオリを育てる大切な養育費が止められようとしているなんて恐ろしいです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
