佐賀県嬉野市の村上大祐市長は23日、地下からくみ上げた温泉を市内の旅館や一般家庭に提供している「嬉野温泉配湯株式会社」（小原嘉文社長）から、事業譲渡の申し入れを受けたことを明らかにした。嬉野温泉を巡っては昨年以降、源泉水位の低下や配湯管の老朽化による漏水などが相次いで問題化。村上市長は「嬉野温泉の今後100年の安心を作るため、前向きな方向で判断したい」と述べた。

同市によると、嬉野温泉の旅館やホテル約30施設のうち、同社がくみ上げた温泉を21施設が利用。一般家庭約170軒が使う枝管などを含めると、配湯管の総延長は約11キロに及ぶ。

源泉水位を巡っては、昨年以降の各旅館による節湯の取り組みなどにより、今年は昨年同時期比で約2メートル上昇するなど安定が続く。

それでも戦後期以降に設置された古い管の取り換えなど今後必要となる対策は多く、嬉野温泉旅館組合などは今月、行政の関与を強く求める要望書を市に提出。18日には市側と同社関係者との話し合いがあり、「存続のためにも市にお願いしたい」という趣旨の文書を渡されたという。

村上市長は「まだ話が始まったばかりの段階。今後メンテナンスにかかる費用や、具体的に譲渡の形態も検討していく」と説明した上で、「将来的に市民の負担になってはならない。嬉野は温泉を核にした観光の町であり、結論を延ばすこともできず、来年末までに適切に判断したい」と述べた。（糸山信）