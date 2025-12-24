¡Îº´²ì¸©¡Ï¿·´¶³Ð¤ÎÈ¯¹ÚÃã½àÂç¾Þ¡¡ÎÐÃã¤Ç¤â¹ÈÃã¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¡²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ÈÆ©ÌÀ´¶¡¡´òÌî»Ô¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¡ÆüËÜÃãAWARD¹âÉ¾²Á
¡¡º´²ì¸©´òÌî»Ô¤ÎÃãÇÀ²ÈÂÀÅÄÍµÌé¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬À¸»º¡¦²Ã¹©¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¿·´¶³Ð¤ÎÈ¯¹ÚÃã¡¡àèàá¡Ê¤³¤Ï¤¯¡Ë¤Î¹á¤ê¡×¤¬¡¢NPOË¡¿ÍÆüËÜÃã¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÆüËÜÃãAWARD¡Ê¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë2025¡×¤Ç¡¢±þÊç503ÅÀ¤Î¤¦¤ÁÁí¹ç2°Ì¤È¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜÃã½àÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£½Ï¤·¤¿²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ÈÁ´¹ñ¤Î°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ±»Ô´òÌîÄ®¤Î´ä²°ÀîÆâÃÏ¶è¤Ç¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤ÎÀ¸»º¤òÂ³¤±¤ë¡ÖÂÀÅÄ»ÔÏº¼£À½Ãã±à¡×¤Î3ÂåÌÜ¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÎÐÃã¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢È¯¹Ú¤Î¹©Äø¤¬É¬Í×¤Ê¹ÈÃã¤ä¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢ÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ¡£ºòÇ¯¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¥¦¡¼¥í¥óÃã¤â¡¢¥È¥Ã¥×20¤Î¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öàèàá¤Î¹á¤ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¸©¤¬ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÈ¯¹Úµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡£´òÌî»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¸©Ãã¶È»î¸³¾ì¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÃãÍÕ¤Î¿åÊ¬¤ò¸º¤é¤¹°àÃü¡Ê¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤äÈ¯¹Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢ßäÀù¡Ê¤Ð¤¤¤»¤ó¡Ë¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤È¿§Ì£¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌÀùÃã¡×¤ä¡Ö±¨Î¶Ãã¡×¤Ê¤É14ÉôÌç¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç¤Ç½ÐÉÊ¡£ÎÐÃã¤Ç¤â¹ÈÃã¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÂÎ¸³¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢2014Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¸©Àª½é¤ÎºÇ½ª¿³ººÆþ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï17Æü¤ËÆ±»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢Â¼¾åÂçÍ´»ÔÄ¹¤Ë¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤â°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼ý³Ï¤Ç¤¤ëÃãÈª¤¬¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÀ¸»ºÎÌ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡àèàá¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢Æ±À½Ãã±à¤Î¥µ¥¤¥È¡áhttps://ichiroji¡Ýtea.stores.jp/¡á¤Ê¤É¤Ç12¥°¥é¥à1080±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë
