¥Ë¥»¥³¤Ë°ÛÊÑ¡¡³°¹ñ¿ÍÁý²Ã¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¡ÈÌµµö²Ä¡ÉÅÚÃÏ³«È¯¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¡Ãæ¹ñ¿Í»ö¶È¼Ô¤òÄ¾·â
ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ë¥»¥³¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ³«È¯¡£¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¼þÊÕ½»Ì±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¤³«È¯¤Î¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Önews zero¡×¤ÏÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í»ö¶È¼Ô¤òÄ¾·â¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤Î¹ñºÝ¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ë¥»¥³¡×
¡Önews zero¡×¤¬¼èºà¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î²¼½Ü¡£
¡Önews zero¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡ÖËÜÅö³°¹ñ¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³°¹ñ¤À¤Ê¡Ä¡×
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤Î¹ñºÝ¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¥Ë¥»¥³¡£
Ìò¾ì¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢½»Ì±ÅÐÏ¿¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦³°¹ñ¿Í¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î4Æü¡£¥¹¥¡¼¾ì¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¿Í¡ª¡×
¥É¥¤¥Ä¤«¤é
¡ÖÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¿¡×
¤½¤Î¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËµÞÁý¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶æÃÎ°ÂÄ®¤Ç¤ÏÅÚÃÏÇäÇã¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É
4¿Í¤Ë1¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢¶æÃÎ°ÂÄ®¡£¡ÊÁí¿Í¸ý¡§1Ëü7136¿Í¡¢³°¹ñ¿Í¡§4037¿Í¡¡¢¨12·î10Æü»þÅÀ¡Ë
³°¹ñ¿Í½»Ì±¤Î¿ô¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ4000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÃæ¹ñ¿Í¤Î½»Ì±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Önews zero¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¡ØÇäÊª·ï¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡ØFOR SALE¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÇä¤êÊª·ï¡×¡£¶æÃÎ°ÂÄ®¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤ä³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢°ì»þ¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡£
¤¤¤Þ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÇäÇã¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡ÈÃæ¹ñµÒ¤È¤Î¼è°ú¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡É
¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤òË¬¤Í¤ë¤È¡Ä
ËÌ³¤Æ»¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¡ÀÐ°æ½¨¹¬¼ÒÄ¹
¡Ö¡ÊQ¡¥¥Ë¥»¥³ÅÚÃÏÇäÇã¡¢¤É¤¦ÊÑ²½¡Ë°µÅÝÅª¤Ë¥¢¥¸¥¢Àª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñµÒ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤Î·úÀß¤Ï»ö¼Â¡¢Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ØÆþ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²¤ÊÆµÒ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³2¡Á3Ç¯¡¢Ãæ¹ñµÒ¤È¤Î¼è°ú¤¬ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¡ÀÐ°æ½¨¹¬¼ÒÄ¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó3²¯¡Á5²¯±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÊÌÁñ¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥Ë¥»¥³Ã±ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¹â¤¯´¶¤¸¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ê¥Ë¥»¥³¤Ï¡Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Þ¤À°Â¤¤¡×
¢£ÅÚÃÏ¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¡Ö¥Ë¥»¥³¤ÏÍ¥ÎÉ³ô¡×
¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥»¥³¤ËÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡Ä
¥Ë¥»¥³¤ËÅÚÃÏ¹ØÆþ¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È
¡Ö¡Ê¥Ë¥»¥³¤Ç¡ËÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥»¥³¤ÎÀã¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â1ÈÖ¤Ç¤¹¡£ÊÌÁñ¤ò·ú¤Æ¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ³«È¯¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤Ê¤¼Åê»ñÀè¤Ë¥Ë¥»¥³¤òÁª¤ó¤À¡©
¥Ë¥»¥³¤ËÅÚÃÏ¹ØÆþ¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È
¡ÖÂç¤¤ÊÍø±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£³ô¤ÎÅê»ñ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Í¥ÎÉ³ô¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ¨Åê»ñ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
ÅÚÃÏ¤ò³«È¯¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î³°¹ñ¿Í¤é¤ËÇä¤ê¡¢Íø±×¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿Ê¤à¥Ë¥»¥³¤ÎÅÚÃÏ³«È¯¡Ä¡È¤¢¤ëÌäÂê¡É¤â
µÞÁý¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ë¥»¥³¤Ç¤ÎÅÚÃÏ³«È¯¡£¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÃ¼¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ïº£²ó¡¢ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¼èºà¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥Ö¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡¡¥Ü¥Ö¤µ¤ó
¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¸«¤¨¤ë¤Í¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î´Ì¤È¤«¡£¤³¤ì¾¯¤Ê¤¤Êý¡£¤À¤ó¤À¤ó¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
20Ç¯°Ê¾å¡¢¥Ë¥»¥³¤Ë½»¤à¥Ü¥Ö¤µ¤ó¡£È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ö¤µ¤ó
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¤ÇÅÚÃÏ¤Î³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¿Í¤È¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ê»ñºà¤Ë¡ËÃæ¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ü¥Ö¤µ¤ó
¡ÖÁ´ÉôÃæ¹ñ¸ì¡£ÌÚ¤òÁ´ÉôÀÚ¤Ã¤Æ¡£¤¤ì¤¤¤ÊÌÚ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£´ÇÈÄ¤Ê¤·¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×
¨¡¨¡²¿¤¬·ú¤Ä¡©
¥Ü¥Ö¤µ¤ó
¡Ö4³¬·ú¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£9·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¶æÃÎ°ÂÄ®¤Ç¤Ïµö²Ä¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
Ä®¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¥Û¥Æ¥ë·úÀß¡£¤½¤Î¿½ÀÁ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆÍÇ¡¡¢ÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤ÇÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ¤«¤é¤â¡Ä
¼þÊÕ¤ÎÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô
¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÊÃæ¹ñ¤Î¡ËÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç°§»¢¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤Î²È¤Î¸®²¼¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤ê¤¿¤Ð¤³µÛ¤Ã¤¿¤ê¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È¡×
¤½¤Î¸å¡¢ºî¶È¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤¹¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¿½ÀÁ¤ò¤»¤º¿Ê¤á¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¢£¡ÈÌµµö²Ä¡É³«È¯¡ÄÃæ¹ñ¿Í»ö¶È¼Ô¤òÄ¾·â
½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ë¥Ë¥»¥³¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ³«È¯¡£¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Önews zero¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î·úÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤µ¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ÏÁ´ÉôÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©¡×
¥Ó¥ë¤Î´ÉÍý¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö³º¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ë²ñ¼Ò¼èÄùÌò¤Î¼«Âð¤Ø¡£
¡Önews zero¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¡Ä¡Ø¤ªÆþ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤ÎÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ëÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÚÃÏ½êÍ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¡¡Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ
¡ÖÅö½é¤Ï²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¼«Ê¬¤Ç½»¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Ë¥»¥³¤Ï¥Û¥Æ¥ë¶È¤¬ÆÃ¤ËÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÚÃÏ³«È¯¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÌÚ¤ÎÌµµö²ÄÈ²ºÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¡¡Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºî¶È¤ÏÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÑÂ÷¤·¤¿²ñ¼Ò¤¬¿½ÀÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼þÊÕ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÃæ¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ä
ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¡¡Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ
¡ÖÌÂÏÇ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤³¤¦ÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤Íý²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤â¡Ä½»Ì±·üÇ°
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥»¥³¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÊÌ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤âÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¦Æ±½»Âð¤Î·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶¦Æ±½»Âð³¹¤Î·úÀß¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ±½»Âð³¹¡¡³«È¯»ö¶È¼Ô
¡ÖËýÀÅª¤ËÄÂÂß½»Âð¤ÎÉÔÂ¡¢ÄÂÂß²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤³¤Î»ö¶È¤òºòÇ¯¤«¤é·×²è¤·»Ï¤á¤¿¡×
Åß¤Î´ü´Ö¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½»ÂðÉÔÂ¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤Ë¡£
¶¦Æ±½»Âð³¹¡¡³«È¯»ö¶È¼Ô
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÊý¡¹¡Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¡Ë¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡×
1200¿Íµ¬ÌÏ¤Î½»µï¤Ê¤É¤òÀ°¤¨¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¯½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë°ìÊý¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈÈºá¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤«ÅðÆñ¤È¤«°û¼ò±¿Å¾¤È¤«¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö±¿Å¾Ãæ¡Ê³°¹ñ¿Í¤¬¡Ë±¦¼ÖÀþ¤«¤éº¸¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×
¼ÂºÝ¤Ë¶æÃÎ°ÂÄ®¤ÇµîÇ¯µ¯¤¤¿ÈÈºá·ï¿ô¤Ï5Ç¯´Ö¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊµîÇ¯¤ÎÈÈºá·ï¿ô¡¢52·ï¡¡¢¨Ç§ÃÎ·ï¿ô¡Ë
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö¶¿¤ËÆþ¤ì¤Ð¶¿¤Ë½¾¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ì³µ¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¥Þ¥Ê¡¼¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÁ´Á³¤¤¤¤¤Ê¤È¡×