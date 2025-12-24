プロ野球・ヤクルトの村上宗隆選手がポスティング・システムによりMLBのホワイトソックスへ移籍することが22日発表されました。

2022年には日本人最多の56本塁打を放つなど最年少で三冠王となった村上選手。これまで日本球界屈指のスラッガーとして君臨し、ヤクルト在籍8年間で打率.270、843安打、246本塁打という成績を残しました。いよいよ来季から世界へ舞台を移します。

では、これまでMLBで活躍した日本人強打者は渡米1年目から結果を残してきたのでしょうか。成績を見ていきます。

2018年にMLBエンゼルスへ移籍した大谷翔平選手。大谷選手はメジャーデビューからわずか2試合で初ホームランを放っています。大谷選手は1年目に114試合に出場し打率.285、93安打、22本塁打という成績。二刀流の選手として初年度から投手での登板も果たし、10試合に先発し、4勝2敗、防御率3.31を記録しました。現在では史上初の「50-50」達成、3年連続“満票”でMVPを獲得とメジャーの顔にまでなっています。

2022年にカブスへ移籍した鈴木誠也選手。鈴木選手はデビュー3試合目で初ホームランを記録すると、翌試合には2本塁打を放つなど華々しいスタートをきっています。鈴木選手の1年目の成績は111試合に出場し、打率.262、104安打、14本塁打という結果でした。今季はカブスの主力としてポストシーズン進出にも貢献しました。

そして日本人で初めてワールドシリーズでMVPを獲得した松井秀喜さんは2003年にヤンキースに入団。メジャーデビューから7試合目で初ホームランを記録しました。松井さんは1年目に163試合に出場。179安打と16本塁打を放ち、打率.287という成績をマーク。メジャー10年で通算1236試合に出場し、175本塁打、打率.282の成績を残しました。

日本のプロ野球においては圧倒的な成績を残してきた村上選手。MLB1年目ではどのような結果を残すのでしょうか。