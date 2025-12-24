「相葉◎×部」人気企画、26年新春に放送決定 中島裕翔らが京都・嵐電を撮影【BABA抜き最弱王決定戦】
【モデルプレス＝2025/12/24】フジテレビ系「BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP」（2026年1月3日18時〜）では、「相葉◎×部」（毎週土曜16時30分〜17時※関東ローカル）の人気企画「絶景！鉄道写真部」を放送することが決定。俳優の中島裕翔らが出演することがわかった。
「相葉◎×部」内で8月に発足した新部活「絶景！鉄道写真部」は、鉄道と街、自然、人との素晴らしい風景を写真に収め、“ベストトレインフォト”に選ばれた写真が電鉄の公式HPに掲載されるご褒美つきの部活である。これまで神奈川県藤沢市を走る江ノ島電鉄、神奈川県小田原市を走る箱根登山電車の写真を収めてきた一行。今回の新春SPでは、鉄道好きとカメラ好きがタッグを組み京都府京都市を走る京福電気鉄道嵐山本線、通称・嵐電を撮影。嵐電ユーザー165人に投票してもらいベストトレインフォトを決定する。
過去2回、スタジオで見守るだけだった番組ホストの相葉雅紀＆えなりかずきが「絶景！鉄道写真部」ロケに初挑戦。鉄道も写真も初心者の相葉はレンズ付きフィルムを用いて、えなりは自前の大きなカメラを使って撮影を決行…と思いきや、グルメを堪能したり神社を巡ったりするただの京都ロケに。新春からほっこりのんびりロケを敢行する。
2組目は過去に“ベストトレインフォト”の称号を手にしたことがある石原良純と、プロのカメラマン・渡部陽一がペアに。ロケハン中「ここで撮るからよろしく」と早々に撮影場所を決定した石原。京都の街並みと電車を一望できるスポットで、渡部が最高の1枚を撮影。こだわりがたっぷり詰まった石原＆渡部ペアだからこそ撮影できた1枚とは？
そして生粋の撮り鉄で同企画部長の徳永がペアを組むのはカメラ愛好家の中島。初めましてだという2人は、最初こそ人見知りをしていたようだが“電車”“カメラ”というお互いの好きなものを通して仲を深めた様子。紅葉、寺など、京都ならではの景色を織り込んだ写真が続々と登場する。
ロケを終えた中島は「電車を撮るのは初めてで、カメラマンとしては新たな発見があった」と喜びをあらわにし、「毎日乗りたくなるような嵐電の写真がしっかり撮れたと思う。いい写真が撮れたという自信があるので、ぜひ選んでもらいたい！」と手応えを感じていた。「僕たちのペアは見ていてほっこりしてもらえるんじゃないかな。撮り方も工夫したり、チャレンジしている部分もあるので、2人の会話とのギャップも楽しんでもらえたら！」とアピール。果たして、2人が選び抜いた写真は“ベストトレインフォト”に選ばれるのか。
3組の京都・嵐電ロケVTRを見守るのは、瀬戸朝香、山崎弘也（アンタッチャブル）、そして徳永、渡部。このスタジオ収録で“ベストトレインフォト”が決定するとあり、少し緊張気味の徳永。ロケを振り返り「部長ながらこれまでベスト1に選ばれたことがなくて…。部長として、そして鉄道ファンとして（今回こそ）狙いたい！」と期待に胸を膨らませる。
今回は撮影した写真の中から3組3枚ずつ計9枚をベストショットとして発表。それぞれが考案した写真に合うタイトルも含めてどの写真がよかったのかを、普段から嵐電を使っているユーザー165人に聞き込み。嵐電公式HPに悠々と構える1枚に注目が集まる。
さらに番組後半は「BABA抜き最弱王決定戦」を放送。豪華出演者21人によるだまし合いバトルが開幕。たった1枚のババに翻弄され、表情を崩す挑戦者たちの姿とは？（modelpress編集部）
― 京都ロケの感想をお聞かせください。
「京都に久しぶりに行けてうれしかったし、楽しかったです！写真同好会の人たちが京都に行って楽しんでいる様子を収録しているみたいな、公私混同みたいなロケでした（笑）。個人的には電車を撮るのは初めてだったのでカメラマンとしては新たな発見がありました。京都の街並みが東京で見る街並みと違ってすごく新鮮でした」
― 普段撮影しているものと電車を撮るのとでは、何か違いがありましたか？
「江ノ電みたいに路面電車として走っているんですよね。京都の街並みに溶け込んでいるからこそのバランスや構図をしっかり考えました。電車ならではの写真は徳永さんがお撮りになっていたので、街ゆく人を入れてみたり、建物と電車を並べてみたり…写真にひとつ物語が載るといいなと思いながら撮ってみました。結構、頭を使ったんですけど、毎日乗りたくなるような嵐電の写真がしっかり撮れたんじゃないかなと思ってます！」
― 手応えは…？
「どうだろう（笑）。いい写真が撮れたという自信はあるけど、それを番組の中でどんな感じで紹介されるか不安で…。でも京都ならではの場所で撮れたものもあるから、ぜひ選んでもらいたいなと！」
― ペアを組んだ徳永さんとは初めましてでしたが、印象いかがでしたか。
「すごくすてきな人柄の方でした！人見知りだとおっしゃっていたんですけど、“電車”と“カメラ”というお互いに好きなものを通して距離が縮まった気がしています。徳永さんからは電車のうんちくをたくさん教えてもらいました（笑）。いい意味でオタク気質なところを共有できた感じがして、すごく楽しかったです！」
― ロケ途中には、相葉さんえなりさんペアともばったりお会いしたと聞きました。
「今回、久しぶりに相葉さんにお会いしました。でもほんのわずかの時間だったので、全然コミュニケーション取れず…。もうちょっとしゃべりたかったなと。いつお会いしても優しい方が、どんな写真を撮ったのか、すごく楽しみです」
― 最後に“徳永中島ペア”の見どころをお願いします！
「電車好き、カメラ好きな2人が、ただただオタクしか盛り上がらないようなマニアックな会話をしている様子が見れると思います（笑）。見てほっこりしてもらえると思いますが、その中でも撮り方も工夫したり、チャレンジしている部分もあるので、2人の会話とのギャップも楽しんでもらえたらと思います！」
