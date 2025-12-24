¸æÇ¯92ºÐ ¡ÈÀ¸³¶¸½Ìò¡É ¥¸¥ã¥º³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅÏÊÕÄçÉ×¤¬Â£¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢
92ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤âÂè°ìÀþ¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÅÏÊÕÄçÉ×¤µ¤ó¤¬Â£¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹±Îã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿TOKYO FM¤ÎÆÃÊÌ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSHISEIDO presents Christmas Gift Vol.32 Sadao Watanabe Orchestra¡ØEPISODE¡Ù¡×¤¬12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢12·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖChristmas Gift Vol.32 Sadao Watanabe Orchestra¡ØEPISODE¡Ù¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò55Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±²ñ¾ì¤ØÌá¤Ã¤¿ÄçÉ×¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥Ê¥Ù¥µ¥À¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¸¥ã¥º¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕÄçÉ×¤µ¤ó¡£2021Ç¯¤Ë²»³Ú³èÆ°70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤â¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë±éÁÕ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ÖChristmas Gift¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÄçÉ×¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
32²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖEPISODE¡×¡£1995Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¡¢·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¡¢¡ãÅÏÊÕÄçÉ×¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ä¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÄçÉ×¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£ÅÏÊÕÄçÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éËèÇ¯¹±Îã¤Î¡¢»ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ØEPISODE¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²ñ¾ì¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÂÃ«¤Î¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¡£µ×¡¹¤Î¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤ÏËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄçÉ×¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¼ÅÄÍÛ°ì¤µ¤ó¡Ê¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥Û¡¼¥ó¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Õ¥§¥é¥ó¥Æ¤µ¤ó¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤µ¤ó¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÌÁÍ§¤â»²²Ã¤·¡¢ÁíÀª17Ì¾¤Ë¤è¤ë½Å¸ü¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTHREE IN ONE¡×¡ÖHIP WALK¡×¡ÖBUTTERFLY¡×¡ÖTEMBEA¡×¤Ê¤ÉÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖANACRUSIS¡×¡ÖWARM DAYS AHEAD¡×¡ÖEPISODE¡×¡ÖHOME MEETING¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ß½ÏÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖSONHO DE NATAL¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢²º¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿º£²ó¤Î¡ÖChristmas Gift Vol.32¡×¤Ï¡¢ÅÏÊÕÄçÉ×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦²»³Ú²È¤Î¡È¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¡É¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¹ï¤ß¹þ¤à°ìÌë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO FM ¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëSHISEIDO presents Christmas Gift Vol.32 Sadao Watanabe Orchestra¡ÖEPISODE¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
½Ð±é¼Ô¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡§ÅÏÊÕÄçÉ×¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹¡§ÅÏÊÕÄçÉ×
¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡§À¾Â¼¹ÀÆó¡¢±üÂ¼¾½¡¢º´µ×´Ö·®¡¢²¬ºê¹¥Ï¯
¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡§Â¼ÅÄÍÛ°ì¡¢ÄÔÅß¼ù¡¢ÅìÛê¤¢¤Å¤µ¡¢»³¾ë½ã»Ò
¥µ¥Ã¥¯¥¹¡§µÈÅÄ¼£¡¢¶áÆ£ÏÂÉ§¡¢¾®ÃÓ½¤¡¢ÃÝÌî¾»Ë®¡¢ÃÝÂ¼Ä¾ºÈ
¥Ô¥¢¥Î¡§¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Õ¥§¥é¥ó¥Æ
¥Ù¡¼¥¹¡§¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹
¥É¥é¥à¥¹¡§ÃÝÂ¼°ìÅ¯
¡ö
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/sw_episode/