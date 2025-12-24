DV¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿½÷¤¿¤Á¤¬Å·ëÏ¤ò¡Ä¡¡¡È¸ò´¹»¦¿Í¡É¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿Èï³²¼Ô¤Î¼¹Ç°¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡º£Ç¯¤ÏWOWOW¤ÎÅö¤¿¤êÇ¯¡£»ä¹¥¤ß¤ÎºîÉÊ¡ÊÌò¼Ô¿Ø¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢1Ç¯¤Ç6ºî¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡×¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£DV¤Ë¶ì¤·¤ó¤À½÷¤¿¤Á¤¬Ï¢·¸¤·¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÅ·ëÏ¤ò²¼¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÁÛÁü¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´°àú¤ÊÏ¢ÂÓ¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸ý¤ò¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤ì¡¢µÓ¤ò»É¤µ¤ì¡Ä¡¡À¨ÀäDV¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö36ºÐ½÷Í¥¡×
¡¡Ë½ÎÏ¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È¼«Í³¡¢Âº¸·¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿½÷¤¿¤Á¤ÏÆ¨¤²¤Æ±£¤ì¤Æ¼Ò²ñ¤«¤éÃÇÀä¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢²Ã³²¼Ô¤ÏÌîÊü¤·¤ÇË½ÎÏ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤³¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤½÷¤¿¤Á¤¬¡¢ÍÑ°Õ¼þÅþ¤Ê·×²è¤ò¼Â¹Ô¡£¼ê¤ò±ø¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£º¬Äì¤Ë¤ÏÃË¼Ò²ñ¤Î¤Ò¤º¤ß¤â¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤¹¤ë¹½¿Þ¤À¡£ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤¬¤µ¤é¤Ã¤È1ÏÃ¤À¤±¤ÇÎ®¤·¤¬¤Á¤ÊÂêºà¤ò¡¢¿¿Ùõ¤Ë¿¼¤¯Ù±¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÉºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦µª»Ò¡ÊÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ë¤ÏÉ×¡Ê¿¹²¬ Î¶¡Ë¤ÎË½ÎÏ¤Ç¼ç¸ì¤âÈ½ÃÇÎÏ¤âÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¤ëÆü¡¹¡£É×¤ËµÓ¤ò»É¤µ¤ì¤ÆÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿µª»Ò¤Ï¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÉÂ±¡¤ØÆ¨¤²¹þ¤à¡£¤½¤³¤Ç´Ç¸î»Õ¤ÎÏ©»Ò¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£DVÈï³²½÷À¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¼¹¾¡Ê»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ï¥Ñ¥ó²°¤â·Ð±Ä¡£Æþµï¼Ô¤¿¤Á¤Ï²È»ö¤â¥Ñ¥ó²°¤Î»Å»ö¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö»ý¤Á²ó¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£Ìë¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤ä¿´Íý¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¡£ÆàÈþ¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ë¡¢²íÂå¡Ê¿ÜÆ£ÍýºÌ¡Ë¡¢ÍÎ»Ò¡Ê¾å¸¶¼Â¶ë¡Ë¤È¶¦¤Ë¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê»Ï¤á¤ë¤¬¡¢½»½êÈó¸ø³«¤Î¤Ï¤º¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¼ê»æ¤¬Æü¡¹ÆÏ¤¯¤Ê¤É¡¢Ææ¤âÂ¿¤¤¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö»ý¤Á²ó¤ê¡×¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¸ò´¹»¦¿Í¤À¡£Ã¯¤«¤ò¶ì¤·¤á¤¿ÃË¤ÏÂ¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏ¢·¸¤·¤Æ»¦¤¹¡£ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢º¯À×¤ò»Ä¤µ¤º¡¢¼«Á³»à¤òÁõ¤¦¡£Ìô¤ÇÌ²¤é¤»¤¿¸å¡¢Ãí¼Í´ï¤Ç·ì´É¤Ë¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¿´ÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬½¨°ï¤Ç¤Í¡£ÌµÂÌ¤Ê¤¯Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¯½÷¤¿¤Á¡£¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë´Ç¸î¤Î¤è¤¦¤Êºî¶ÈÉ÷·Ê¡£BGM¤Ïº´ÎÉÄ¾Èþ¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÏÆó¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤Ê¤ëÈéÆù¡£¿×Â®¤«¤ÄÃúÇ«¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë½÷¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¤âÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½÷À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·Ù»¡Ä£¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÉ×¡ÊÌäÂê¤Î¤¢¤ëÉ×Ìò¤Çº£Ç¯¤ÎMVP¡¦ÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¤«¤éDV¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿·ÙÉôÊä¤ÎËÌÀî·°¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¡£É×¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á¤ËÇò´ã»ë¤µ¤ì¡¢´Û»³Æî½ð¤Ëº¸Á«¡£¸¢ÎÏ¤ÈÃÏ°Ì¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯¥¿¥Æ¼Ò²ñ¡¦ÃË¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥ÈÉ×¤òÁÊ¤¨¤¿ºÊ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£·°¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢DV¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¦DV¤ÎËÜ¼Á¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¤Ò¤º¤ß¤òßÕ¤ê½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡DVÈï³²¼Ô¤È»×¤·¤½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÄ´¤Ù¤â¤»¤º¤Ë¼«»¦¤Ç½èÍý¤¹¤ëÃË¤Î·º»ö¤¿¤Á¡£·°¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢Èï³²¼Ô¤Î²áµî¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£¼ã¼ê·º»ö¤Î¹ÓÌÚ¡ÊÀîÀ¾Âó¼Â¡Ë¤â½é¤á¤Ï¥¿¥Æ¼Ò²ñ¤Î²¼ËÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·°¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¡¢¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ø¡£
¡¡¼¹Ç°¤ÎÁÜºº¤Ç·°¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ç¸î»Õ¤ÎÏ©»Ò¤À¤Ã¤¿¡£½÷¤¿¤Á¤Î¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¤Ï·°¤Ë¤è¤Ã¤ÆË½¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£»¦¿Í¤Ï½Åºá¤À¤¬¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ë·ëËö¤âµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÆóÎ§ÇØÈ¿¤ËÌå¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î25Æü¹æ ·ÇºÜ
