¡ÖÀ¾Éð¤ÎÌ¾¸Å²°°ÜÅ¾Äó°Æ¡×¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤¬±ê¾å¡ÄÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿2025Ç¯¥×¥íÌîµå¡ÈÌäÂêÈ¯¸À¡É
¡¡¹¾Æ£Âó¸µÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢³¤ÅÄ°ì»þ¡¦ËÌ³¤Æ»ÀÑÃ°Ä®µÄ²ñÉûµÄÄ¹¤¬ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡ÖÃ¯¤Ë¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤â¿ô¡¹¤Î¼º¸À¡¦ÌÂ¸À¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤¬²¿ÅÙ¤«±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û¥×¥íÌîµå´ÆÆÄÊÌ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È10¡Ê1990Ç¯¡Á2024Ç¯¡Ë
²¿¤Çºå¿À¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î
¡¡¤Þ¤º¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6·î22Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Îºå¿ÀÀï¤Ë3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢12¾¡5ÇÔ1Ê¬¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤Î¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Êºå¿À¤È¤Î¡Ë3Ï¢Àï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬Í¥¾¡¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â2¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤³¤È¤òºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¸òÎ®Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3°Ì¡¢4°Ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ê¸òÎ®Àï»þÅÀ¤Î¼ó°Ì¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ò´¬¤¾å¤²¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½©¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Îºå¿À¤µ¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡È¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ò´¿·Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºå¿À°Ê³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö²¿¤Çºå¿À¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î?¡¡¼ºÎé¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢Á°Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö3¤ÄÉé¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î3Ï¢ÇÔ¤¬¶Á¤¤¤ÆDeNA¤ËÆüËÜ°ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡ÊÇÔÀï¡Ë¥Õ¥é¥°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÍ«Ýµ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ°µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡ÈÎ¢ÆÉ¤ß¡É¤µ¤ì¡¢±ê¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤â¡¢¶áÇ¯¤Î·¹¸þ¤Î¤è¤¦¤À¡£
ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤ËËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤ò´«¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¼«¤é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¿Í¸ý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢2µåÃÄ¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤±¤½¤¦¡£¤¢¤½¤³¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀ¾Éð¤ÎÌ¾¸Å²°°ÜÅ¾¤òÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï3·î11Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡Ö¹¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¥É¡¼¥àµå¾ì¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¡¢²°º¬¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ²Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¯¤Æ¡¢Åß¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¯¤Æ¡Ä¡Ä±ó¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ì¾¸Å²°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï·ë¹½Ìîµå¤ËÇ®¿´¤À¤·¡£ÃæÆü¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡£Ì¾¸Å²°¤Î´ôÉì´ó¤ê¤Î¾ì½ê¤ËÅÚÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Ëµå¾ìºî¤Ã¤¿¤é¤À¤¤¤ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡Ê°ÜÆ°¤Ë¡Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀ¾Éð¤Î°ÜÅ¾¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢À¾ÉðËÜ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öµå¾ì°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤éµåÃÄ¤ò»ý¤Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¿ÈÇä¤ê¤·¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡ÖÁª¼ê¤Î·ò¹¯¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥Õ¥§¥¢¤ËÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¤«¤Ê¤È»×¤¦¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤È¤È¤é¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÊý¤¬°ÜÆ°¤¬ÌÌÅÝ¤À¤í¡×¡ÖÀ¾Éð¥É¡¼¥à¡Ê¢¨¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÊ¸¶ç¸À¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡¡°ÜÅ¾¤·¤í¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤ÏÆ¬¤ª¤«¤·¤¤¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÆÆÄ¼¤á¤Æ¤«¤é¸À¤¨¡×¡Ö¿·¾±¤Ï°ì¸ÀÂ¿¤¤¤ó¤À¤è¡¡µå¾ì¤Î´Ä¶²þÁ±¤òÍ×Ë¾¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢°ÜÅ¾±¾¡¹¤Þ¤ÇÂ¾½êÍÍ¤Ë·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Î©¾ì¤¸¤ã¤Í¤¨¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¹¾ËÜ»á¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤¿¤«¤âÄó°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡È¤ªÃÇ¤êÈ¯¸À¡É
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òµåÃÄ¤ËÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎSNS¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡11·î10Æü¤ËÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±³ØÇ¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡¢º£°æ¤Ï¡Ö¡ÊMVP¤Ë¡Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤«Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈÀ¤³¦°ìÈ¯¸À¡É¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çðþí¦¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¼«¿®¤Ï¤¹¤´¤¤!¡×¤È°ìÉô¤Ç¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¼ÂÀÓ¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖMLB¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹¤¬¡ÖÈà¤Ï»³ËÜ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢µÕÉ÷¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î19Æü¤ËÀµ¼°¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢45Æü´Ö¤Î¸ò¾Ä´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿º£°æ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¤¤¿¤é¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¤ªÃÇ¤êÈ¯¸À¡É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
µ×ÊÝÅÄÎ¶Íº¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÃÏÊý»æ¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÌîµå¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹Í»¡¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãøºî¤Ï¡Ø»àÆ®¡ª·ãÆÍ¡ªÅìÅÔÂç³ØÌîµå¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡£
