£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡öÊÆGDP2¼¡Â®ÊóÃÍ¡ÊÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ë¡ÊÁ°´üÈæÇ¯Î¨¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡4.3¡ó
Í½ÁÛ¡¡3.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡3.8¡ó
¡ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ
·ë²Ì¡¡3.5¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.5¡ó
¡öGDP²Á³Ê»Ø¿ô
·ë²Ì¡¡3.8¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.1¡ó
¡öPCE¥³¥¢²Á³Ê»Ø¿ô
·ë²Ì¡¡2.9¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.9¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.6¡ó
¡öÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê10·î¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë 22:30
·ë²Ì¡¡-2.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡-1.5¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.7¡ó¡Ê0.5¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡0.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.7¡ó¡Ê0.6¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê½üÍ¢Á÷¡¦Á°·îÈæ¡Ë
¡öÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡Ê11·î¡Ë23:15
·ë²Ì¡¡0.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.1¡ó¡¡Á°²ó10·îÊ¬¡¡-0.1¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡öÊÆÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¡Ê11·î¡Ë23:15
·ë²Ì¡¡76.0¡ó
Í½ÁÛ¡¡75.9¡ó¡¡Á°²ó10·îÊ¬¡¡75.9¡ó
¡ö¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë0:00
·ë²Ì¡¡89.1
Í½ÁÛ¡¡91.0¡¡Á°²ó¡¡92.9¡Ê88.7¤«¤é½¤Àµ¡Ë
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡öÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡3.747¡ó¡ÊWI¡§3.746¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.35ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.41ÇÜ¡Ë
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼¡´ü£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤ÏÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö»þ´ü¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼ÚÆþ¥³¥¹¥È°ú¤²¼¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¿ÍÊª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡öÊÆ¶µ°é¾Ê¡¢³ØÀ¸¥íー¥ó±äÂÚ¼Ô¤ÎµëÍ¿º¹¤·²¡¤µ¤¨³«»Ï¤Ø
¡¡ÊÆ¶µ°é¾Ê¤Ï£²£³Æü¡¢³ØÀ¸¥íー¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ò±äÂÚ¤·¡¢ºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤¿¼Ú¤ê¼ê¤ÎµëÍ¿º¹¤·²¡¤µ¤¨¤òÍèÇ¯½é¤á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¡4.3¡ó
Í½ÁÛ¡¡3.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡3.8¡ó
¡ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ
·ë²Ì¡¡3.5¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.5¡ó
¡öGDP²Á³Ê»Ø¿ô
·ë²Ì¡¡3.8¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.1¡ó
¡öPCE¥³¥¢²Á³Ê»Ø¿ô
·ë²Ì¡¡2.9¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.9¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.6¡ó
¡öÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê10·î¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë 22:30
·ë²Ì¡¡-2.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡-1.5¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.7¡ó¡Ê0.5¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡0.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.7¡ó¡Ê0.6¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê½üÍ¢Á÷¡¦Á°·îÈæ¡Ë
¡öÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡Ê11·î¡Ë23:15
·ë²Ì¡¡0.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.1¡ó¡¡Á°²ó10·îÊ¬¡¡-0.1¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡öÊÆÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¡Ê11·î¡Ë23:15
·ë²Ì¡¡76.0¡ó
Í½ÁÛ¡¡75.9¡ó¡¡Á°²ó10·îÊ¬¡¡75.9¡ó
¡ö¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë0:00
·ë²Ì¡¡89.1
Í½ÁÛ¡¡91.0¡¡Á°²ó¡¡92.9¡Ê88.7¤«¤é½¤Àµ¡Ë
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡öÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡3.747¡ó¡ÊWI¡§3.746¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.35ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.41ÇÜ¡Ë
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼¡´ü£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤ÏÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö»þ´ü¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼ÚÆþ¥³¥¹¥È°ú¤²¼¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¿ÍÊª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡öÊÆ¶µ°é¾Ê¡¢³ØÀ¸¥íー¥ó±äÂÚ¼Ô¤ÎµëÍ¿º¹¤·²¡¤µ¤¨³«»Ï¤Ø
¡¡ÊÆ¶µ°é¾Ê¤Ï£²£³Æü¡¢³ØÀ¸¥íー¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ò±äÂÚ¤·¡¢ºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤¿¼Ú¤ê¼ê¤ÎµëÍ¿º¹¤·²¡¤µ¤¨¤òÍèÇ¯½é¤á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£