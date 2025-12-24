º£¤Ç¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹¡×¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë¡×»þÂå¤Î¶õµ¤´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´ÃÚÁö¤ò¿©¤Ù¤ëÆü¡¢ÄøÅÙ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡£¤À¤¬¡¢1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¼±ÊÌ¤µ¤ì¤ë´ñÌ¯¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹°ÛÀ¤¬¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÈÌµ²ÁÃÍ¤Î¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÏÀè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢ÉáÄÌ¤Î°ìÌë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤·¡¢¡È¥¤¥Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÌ¯¤Êº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÎôÅù´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò¤á¤°¤ë´ñÌ¯¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¸¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÀî½ß°ìÏº¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î¶î¤±°ú¤·ã²½¤Î¸¶°ø¡©¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö29ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ýÃÒ»Ò¤Î¾Ð´é
»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡»ä¤Ï1993Ç¯¤ËÂç³Ø1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î12·î¡¢Æ±µéÀ¸¤¬Ì©¤«¤Ë¾Ç¤ê»Ï¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¸òºÝÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¼Ô¤ÏÂÙÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¤Ï½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤Æ¹ç¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤¿¡£»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤ÏÃË½÷Èæ¤¬8:1¤È¤«¤Ê¤ê¤¤¤Ó¤Ä¤Ç¡¢³ØÆâ¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸ÂèÆó³°¹ñ¸ì¤òÍú½¤¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½µ2²ó²ñ¤¦»þ¤Î¤ªÌóÂ«¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¥¤¥Ö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¸ß¤¤¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¿§¡¹¤¢¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÏÈÏ²òÅú¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¸£À©¤·¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£12·î14Æü¡¢¥¤¥Ö¤Þ¤Ç»Ä¤ê10Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤Ï¾Ç¤ê¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸£À©ÅÙ¹ç¤¤¤ÏÁý¤¹¡£¹ÖµÁ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¶µ¼¼¤ò¸å¤Ë¤·¡¢¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã±¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡£
¡¡20Æü¤ò²á¤®¤ë¤È¤â¤¦ÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢9³ä¤¬¤¿¤ÏÄü¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿24Æü¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢³¹¤Ë½Ð¤ë¡£¥Ê¥ó¥Ñ¤Ê¤É·Ð¸³¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¦µ¤¤â¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¥Ê¥ó¥Ñ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÅöÁ³À¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤ÇÊâ¤¯½÷À¤¬¤¤¤¿¤é¡Ö»ä¤Ç¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤´°ì½ï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¿´¤ÇÇ°¤¸¤ë¤â¡¢Èà½÷¤À¤Ã¤ÆÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£²²ÉÂ¤À¤«¤éµÕ¥Ê¥ó¤òÂÔ¤Ä¤Î¤À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÅÔ¹çÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë¶ÉÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤È³¹Ãæ¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤È²ñ¤¤¡Ö¤¢¤ì¡¢¤ªÁ°¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¡Ö¤ªÁ°¤³¤½¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Âµï¼ò²°¤Ø°û¤ß¤Ë¹Ô¤¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡¢¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥½¤¯¤é¤¨¤À¡ª¡×¤È2¿Í¤·¤Æ¤ä¤±¼ò¤ò¤¢¤ª¤ë¡£
¥ï¥±¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤
¡¡¤Ê¤ó¤È¤âºã¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò²á¤´¤·¤¿1993Ç¯¤À¤¬¡¢Íâ94Ç¯¤Ï»³¸ýÃÒ»Ò¼ç±é¡Ö29ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬10·î¥¯¡¼¥ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ï12·î22Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´ñÌ¯¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬·ã²½¤µ¤ì¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤³¤ó¤ÊÁÇ¤ÃÆÜ¶¸¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤òÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤Ï½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²æ¡¹¤è¤ê¾¯¤·¾å¤ÎÀ¤Âå¡¢1960Ç¯Âå¸åÈ¾À¸¤Þ¤ì¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼Åù¤ÎÊõ¾þÉÊ¤ò½àÈ÷¤·¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ÏÍâÇ¯Ê¬¤âÍ½Ìó¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤Ë¤³¤¦¤·¤¿°ïÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿²æ¡¹¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËÌ¯¤Ê¸¸ÁÛ¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î¥ï¥±¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤«¤¯¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¥â¥Æ¤Î¼ã¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¿Í¡¹¤Ç¤â¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤«Îø¿Í¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¸å°ìÄê³ä¹ç¤Ç·ëº§¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«°ÛÀ¤Ë¥â¥Æ¤è¤¦¤¬¥â¥Æ¤Þ¤¤¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢¥â¥Æ¤¿Êý¤¬Î©¾ì¾å¿È¤ÎÇËÌÇ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤ä¡¢¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ95Ç¯¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸½÷À¤¬¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËKFC¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤òÎø¿Í¤¿¤Á¤Î°ìÌë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¡©¡¡²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÎ®¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÆÈ¼«²ò¼á¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ëÊ¸²½¤À¡¢¤ÈÅ¬Åö¤ËÅú¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£ÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¬25¡Á35Ç¯Á°¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÃæÀî½ß°ìÏº
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
