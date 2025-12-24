¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡¡ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤ÎÃÏ¸µ¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¡¡°ìÊý¡Ö¸½¾ìÂè°ì¼çµÁ¤Ç¥Þ¥á¤Ê¿Í¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤â
¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤Î¸åÊÔ¡Û
¡¡´Î¤¤¤ê¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤¬ÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÁê¡Ê43¡Ë¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊOB¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤«¤éJA¤ÎÂåÍý¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ï¤«¤Ä¤ÆJAÁê¼ê¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½µ´©»ïº»ÂÁ¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³·Á¤Ç¤âÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î·ÐÎò¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¡¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ»á¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¿·Ê¹¤ä½µ´©»ï¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿²ñ¼Ò¤ËÌò°÷¤ä¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡Åç¸©¿®ÍÑÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊJAÊ¡Åç¿®Ï¢¡Ë¤òÁê¼ê¼è¤êÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Ë¤¢¤ëÎëÌÚ»á¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶á¤¯¤ËÉ×ÉØ¤ÇÊë¤é¤¹¡¢Éã¿Æ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖA¤µ¤ó¡ÊÂçÂ¢¾ÊOB¡Ë¤ÎÄï¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î´Ø·¸¤Ç¿ô²ó¡¢²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥¯¥Î¼Ò¤ÈJAÊ¡Åç¿®Ï¢¤È¤ÎºÛÈ½¤Ï¡Ë¤â¤¦²ò·èºÑ¤ß¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÎëÌÚ»á¤Ë¤â½ñÌÌ¤Ç¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈØÄô¥ê¥¾¡¼¥È¤È´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÌäÂê¤¬À¹¤ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿1998Ç¯¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¤Þ¤À¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤òÍâÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤¿ÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤ÎÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢³«À®Ãæ¡¦¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎëÌÚ»á¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤ò°ì½ê·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤êÆü¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³«À®¤Î4Ê¬¤Î1¤ÏÅìÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏË¡³ØÉô¤Ç¤¹¤«¤é¾å°ÌÁØ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÌ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÎëÌÚ·¯¤È¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤Ë¿Ê³Ø½Î¤Î¡ØSAPIX¡Ù¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Ë¤·¤Æ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢½Î¹Ö»Õ¤«¤é¤Î¥¦¥±¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£1Ç¯È¾Á°¡¢Æ±Áë²ñ¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤¬¡È¼å¤¤¿Í´Ö¤ÎÌ£Êý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¯¿Í¡×
¡¡ÎëÌÚ»á¤ÏÃÏ¸µ¡¦»³·Á¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¤ª¤ª¤à¤Í°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊÛ¸î»Î¤Î±ü¤µ¤ó¤È2¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤Í¡£¤´²ÈÂ²¤ÇÆîÍÛ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÃÏ°è¤ÎÆ»Ï©ÏÆ¤Ë²Ö¤ò¿¢¤¨¤ëºî¶È¤äÀî¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥á¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£º£¤âÉÑÈË¤ËÃÏ¸µ¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÍÌ¾¤Ê¿É¤ß¤½¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢Å¹¤ÎÎ¢¸ý¤«¤é¿ßË¼¤ËSPÁ´°÷¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î½»Ì±¡Ë
¡¡ÃÏ¸µ»ÔµÄ¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÂç¿Ã¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡È¸½¾ìÂè°ì¡É¡£¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¯¿Í¤Ç¤¹¡£Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â2½µ´Ö¤Ë1²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÍÛ»Ô¤Î¿¦°÷¤¬Àè·î¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÁ´¼£3¥«·î¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Ã¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤È¡£ÀèÆü¡¢¼ÂºÝ¤ËÂç¿Ã¤ÎSP¤È¸©·Ù¤Î·ÙÈ÷¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ5Ì¾¤Û¤É¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤Î¤Û¤¦¤¬¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¸½¾ìÂè°ì¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÉÔÉ¾¤Ë¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ°¤«¤é¡ÈÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ï¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤³¤á·ô¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤À¤È¥³¥á¤ËÉÔ¼«Í³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤³¤á·ô¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ»á¡£Âç¿Ã½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»³·Á¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤Ï¤¨¤Ì¤¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¼«¿È¤òÇÀ¿å¾Ê½Ð¿È¤Î¡Ö¤Ï¤¨¤Ì¤Âç¿Ã¡×¤À¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥³¥á¤Î²Á³ÊÂÐºö¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤È¡¢´Î¤ËÌÃ¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ»á¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¿·Ê¹¤ä½µ´©»ï¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿²ñ¼Ò¤ËÌò°÷¤ä¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢JAÊ¡Åç¿®Ï¢¤òÁê¼ê¼è¤êÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
