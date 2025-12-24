¡ÖÃ¯¤â¤È¤¬¤á¤é¤ì¤º¡¢ÍÞ¤¨¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡8Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ½Ð¿È²£¹Ë¡ÖÂç¤ÎÎ¤¡×¤¬·«¤êÊÖ¤¹¡ÈÌäÂê¹ÔÆ°¡É¡¡·»Äï»Ò¤Ë°¼Á¥¢¥ë¥Ï¥é¤â
¡¡2025Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ½Ð¿È¤Î²£¹Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é13¾ì½ê¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ï¡¢²£¹Ë¤ÎÃÏ°Ì¤¬ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿ÌÀ¼£42Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¶ò¹Ô¤Ë¼Ú¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢½¹Ê¹¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤Æó½ê¥Î´ØÉô²°¡£³Ñ³¦¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÈà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯6·î5Æü¹æ¤ò¤â¤È¤Ë²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¡ÖæêÌç¤Ë¼òÉÓ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¡×¾×·â¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¡ª¡¡Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤Î¡È²¼ÉÊ¤¹¤®¤ë¡É°û¤ß²ñ
¡ÖÂçÁêËÐ¤Ï°ÂÂÙ¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤ò·è¤á¤¿Âç¤ÎÎ¤¡£
¡Ö»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¤³¤ÈÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê39¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ½Ð¿È¤Î²£¹ËÃÂÀ¸¤Ë³Ñ³¦¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÙ¤Î¥¢¥Þ²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüÂÎÂç»þÂå¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¡ÊÁêËÐµ¼Ô¡Ë
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Î¾º¿Ê¤Ï¡¢³Ñ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ²£¹Ë¤¬°ì¿ÍÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öºòº£¡¢ÂçÁêËÐ¤Ï¡È¼ãµ®¥Ö¡¼¥à¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿1990Ç¯Âå°ÊÍè¤ÎÀ¹¶·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆºòÇ¯¤«¤éÁ´¾ì½ê¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤¬´÷Èò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢ÆþÌç¼Ô¿ô¤Ï90Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÈæ¤Ù¤Æ4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ë·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡È±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎÉ¤¤»Ò¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¼èÁÈ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¸À¤¤¡¢¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼¤òÍ«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤¬¡ÈÈà¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¸þ¤³¤¦10Ç¯¡¢ÂçÁêËÐ¤Ï°ÂÂÙ¤À¡É¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÌç¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ëÄã²¼¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¸ÒÅÉ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
Ì¤À®Ç¯¤Î·»Äï»Ò¤Ë¡Ö°û¤á¡×¤È¶¯Í×
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤ÎÎ¤¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ëÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤Î¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö2023Ç¯3·î¤Ë½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤ÀÈÖÉÕ³°¤ÎÁíÀª»³¡Ê¤½¤¦¤»¤¤¤¶¤ó¡¦21¡Ë¤È¤¤¤¦¼ã¤¤½°¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é°ìÉô¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤¬Èà¤ò¤¤¤¸¤á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤¬Ä´»Ò¤Ë¾è¤ê¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤á¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Î¤ÏÁíÀª»³¤¬É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¡¢
¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤¬¸å¤«¤é¼ò¤ò·È¤¨¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢É÷Ï¤¾ì¤Ç¡È°û¤á¡É¤È¶¯Í×¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÇ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÁíÀª»³¤¬ÂçÎÌ¤Î¼ò¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¡¢¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¤Î¤À¤È¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤¤¤¸¤á¤òÌÛÇ§
¡¡¤Ä¤Ö¤µ¤Ë·ÐÎò¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Êº¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíÀª»³¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤ÎÎ¤¤è¤ê¤âÆþÌç¤¬Áá¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³Ñ³¦¤Î¥ë¡¼¥ë¾å¤ÏÁíÀª»³¤¬·»Äï»Ò¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢
¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬ÈÖÉÕ¤âÇ¯Îð¤â¾å¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·»Äï»Ò¤ÎÁíÀª»³¤ò·É¤¦ÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÉ÷Ï¤¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î°û¼ò¶¯Í×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÅöÁ³¡¢Éô²°¤ÇÊë¤é¤¹¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î¤¤¤¸¤á¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤âÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«¤Ç»öÂÖ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌäÂê¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÀèÇÚ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤
¡¡Èà¤Î¡Èº¤¤ê¤´¤È¡É¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ã²¤¯¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÏÁíÀª»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î·»Äï»Ò¤Ë¤âÊ¿µ¤¤Ç¡ÈÀèÇÚ¥¤¥¸¥ê¡É¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¡¢ËÜµ¤¤Ç¡È¤ä¤á¤í¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤ß¤Ê¤ÎÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¡£Áê¼ê¤¬ÌÂÏÇ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¤¤¤Ä¤â°Æ¸ÌÌ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡³Ñ³¦¤ÏÄ¹ÍÄ¤Î½ø¤Ë¸·¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡©
¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ°·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£ÈÖÉÕ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î½½Î¾¡¦Çò·§¡Ê26¡Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¤éÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤«¤é¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯¼¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¡¢¸å±ç²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Þ¤Ç¤¬¡È¥¦¥Á¤ÏÂÙµ±¡Ê¤À¤¤¤¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÎËÜÌ¾¡Ë¤ÎÉô²°¤À¤«¤é¡É¤È¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤Á¤®¤ë¤¢¤ê¤µ¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤âÈà¤ò¤È¤¬¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÍÞ¤¨¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÊý¤¬¤·¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤·¤íÂçÊª¿·²£¹Ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡192¥»¥ó¥Á¡¢191¥¥í¤ÎµðÂÎ¤Ë¤·¤Æ½ÓÉÒ¤µ¤ÏÈæÎà¤Ê¤¤¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ëÂç¤ÎÎ¤¡£
¡Ö±¦º¹¤·¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¶áº¢¤Ïº¸¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¿ä¿ÊÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¡£¶¯¤µ¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁêËÐµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÊª¤ÎÉ¾¤òÄ¶¤¨¤¿¿¿¤ÎÂç²£¹Ë¤¿¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¿´µ»ÂÎ¡×¤Î½¼¼Â¤¬É¬¿Ü¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
