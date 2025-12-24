¡¡JRÅì³¤¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¿´Éô¤òÄÌ¤ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¤Î¼êÁ°¤«¤é½ÕÆü°æ»Ô¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½7.6¥­¥í¤ÎÌ¾¾ë¹©¶è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2026Ç¯3·î¤Î¹©»ö¤Î´°Î»»þ´ü¤¬¡¢3Ç¯È¾¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡JRÅì³¤¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¹©»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥·ー¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¾ë¹©¶è¤Ç¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤ò2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤Ë¤â»Ï¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤Ï´û¤Ë±èÀþ½»Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤òÍ£°ìÄÌ¤¹¥ê¥Ë¥¢¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤¬Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£