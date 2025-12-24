¡Ö¾ø¤·ÎÁÍý¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×¡ã²óÅú¿ô38,023É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè393²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¾ø¤·ÎÁÍý¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Ö¾ø¤·ÎÁÍý¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥×¥íÄ¾ÅÁ¤ÎÃãÏÒ¾ø¤· ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ë
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Íñ 2¸Ä
<¹ç¤ï¤»¤À¤·>
¤À¤·½Á 300ml
¼ò ¾®¤µ¤¸ 1/2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸ 1
±ö ¾¯¡¹
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 2
¥·¥¤¥¿¥±(À¸) 1/2~1¸Ä
¥«¥Þ¥Ü¥³(ÇöÀÚ¤ê) 4Ëç
¥®¥ó¥Ê¥ó(¿å¼Ñ) 4¸Ä
¥ß¥Ä¥Ð(¹ï¤ß) 2ËÜÊ¬
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Íñ¤ÏÇò¿È¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
Çò¿È¤Î¤Ö¤ë¤ó¤Ö¤ë¤ó¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÚ¤Ð¤·¤ò¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍÏ¤¤Û¤°¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
2¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤òÍÏ¤«¤·¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
Í½¤á¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤ª¤¯»ö¤Ç¡¢Ì£¤Ë¥à¥é¤¬¤Ç¤Þ¤»¤ó¡£¸å¤Û¤ÉÍñ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢Íñ¤¬¤«¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÆÇ®¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Ï±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢ÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£¼´¤È³Þ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¼´¤Ï½Ä¤ËÎö¤¡¢³Þ¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ì¤ë¶ñºà¤Ï¡¢·ÜÆù¤ä¥¨¥Ó¡¢¥æ¥ê¥Í¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤ÎÊª¤ÇOK¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤Êª¤ÏÍ½¤á¼Ñ¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4¡¢¾ø¤·´ï¤òÅòµ¤¤Î½Ð¤ë¾õÂÖ¤Ë½àÈ÷¤·¡¢³¸¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¡£
³¸¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¿å¾øµ¤¤¬ÃãÏÒ¾ø¤·¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ ¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä¤ÈÍÏ¤Íñ¤È¹ç¤ï¤»¤Æº®¤¼¡¢¤µ¤é¤ËÌÖ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
Íñ¤È¤À¤·½Á¤Ï1¸Ä:150ml¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªË¢Î©¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ¤ËÍÏ¤Íñ¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÌÖ¤òÄÌ¤¹»ö¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤ÊÃãÏÒ¾ø¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¢´ï¤Ë¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥«¥Þ¥Ü¥³¡¢¥®¥ó¥Ê¥ó¤òÆþ¤ì¡¢(1)¤òÀÅ¤«¤ËÃí¤®Æþ¤ì¤ë¡£É½ÌÌ¤ÎË¢¤ò¼è¤ê½ü¤¯(¤³¤³¤Ç¤Ï±ê¤ò»È¤Ã¤ÆË¢¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿)¡£
¶õµ¤¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ËÃí¤®Æþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É½ÌÌ¤ÎË¢¤Ï±ê¤Ç¼è¤ê½ü¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë¢¤òÃúÇ«¤Ë¼è¤ë»ö¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤¬°ìÃÊ¤È¥¥ì¥¤¤Ë¡ª
3¡¢Åòµ¤¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿¾ø¤·´ï¤Ë(2)¤òÆþ¤ì¡¢¾ø¤·´ï¤Î³¸¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ç1¡Á2Ê¬¾ø¤¹(É½ÌÌ¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éOK)¡£
³¸¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó³«¤±¤Æ²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1¡Á2Ê¬¤Ï¶¯²Ð¤Ç¾ø¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¢¾ø¤·´ï¤Î³¸¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç10¡Á15Ê¬¾ø¤¹(¤½¤Ã¤ÈÍÉ¤é¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤«¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éOK¡£¤Þ¤¿¤ÏÃÝ¶ú¤ÇÃæ±û¤ò»É¤·¡¢À¡¤ó¤À½Á¤¬½Ð¤¿¤éOK)¡£ºÇ¸å¤Ë¹ï¤ß¥ß¥Ä¥Ð¤ò¤Î¤»¤ë¡£
ÃãÏÒ¾ø¤·¤Î¡Ö¤¹¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²¹ÅÙ¤¬¹â²á¤®¤ë¤¿¤á¡£ºÚ¤Ð¤·Åù¤ò¶´¤ó¤Ç³¸¤ò¤º¤é¤¹»ö¤Ç²¹ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
