「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

今回の「温故血新」は有馬記念スペシャルです。デイリースポーツきっての血統通・松浦孝司記者（美浦担当）が出走メンバーを精査し、注目した一頭はアドマイヤテラだ。前走のジャパンＣでは落馬で競走中止というアクシデントに見舞われたが、秘めた血統は魅力的。うっぷんを晴らす激走が年末の大一番で見られるのでは…と猛プッシュした。

血統面から勝ち馬を探ると、近年の有馬記念は“リピーター”が多いのが特徴的だ。昨年こそ、連覇＆有終Ｖを目指したドウデュースがまさかの出走取消（右前肢ハ行）となったが、出走していれば間違いなくＶ争いを演じていただろう。

当然、昨年の覇者レガレイラ（父スワーヴリチャード×母父ハービンジャー）は、ドウデュースと同じハーツクライ系という点からもＶ候補筆頭と言っていいが、３着ダノンデサイル（父エピファネイア×母父コングラッツ）も同じ４歳馬でさらなるステップアップが望める。今年も注目すべきリピーターだ。

前記２頭に新興勢力がどう絡んでくるか。今年のメンバーを見渡すと、登録段階でレイデオロ産駒が３頭エントリーしてきたのが目を引いた。初年度の産駒はやや使いだしが早過ぎた印象だが、焦ることなく、馬の特徴に合わせてじっくりと育てられた馬が、芝の中長距離でようやく走り出した。育て方が確立されたことで、これからさらに活躍するのではないかと予測している。

そして、ブルードメアサイアーに目をやると、母父ハーツクライが３頭エントリー。０５年の勝ち馬で、このレースにおける実績は十分だ。ちなみに、昨年は勝ったレガレイラを筆頭に、４着ベラジオオペラ、６着アーバンシックの３頭が母父ハービンジャーという共通点があり、母系の底力はもちろん、トレンドにも注目したい。

今年のイチ推しは父レイデオロ×母父ハーツクライという勢いのある配合が魅力のアドマイヤテラ。母アドマイヤミヤビは１７年デイリー杯クイーンＣの勝ち馬で、同年のオークスではソウルスターリング、モズカッチャンに次ぐ３着に善戦。４着ディアドラ、５着リスグラシューに先着したほどの能力の高さは、４代母ウインドインハーヘアから来るものだろう。

ご存じの通り、前走のジャパンＣはスタート直後に落馬→競走中止という残念な結果に終わったが、カラ馬ながらもカランダガン＆マスカレードボールと競り合った根性は「もしも落馬していなかったら…」という想像力をかき立てる。最後の大一番で、汚名返上のＶを期待したい。