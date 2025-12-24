『モーニングショー』夜の特番で今年のニュースを総括！長嶋茂雄さん逝去から半年…一茂が現在の心境を吐露

本日12月24日（水）、『羽鳥慎一モーニングショー』の“夜の特番”が放送。

今回は「2025年をザワつかせたニュース100連発!!」と銘打ち、4時間ぶっとおしで今年のニュースを総ざらいしていく。

スタジオにはMC・羽鳥慎一のもと、長嶋一茂、石原良純、玉川徹ら『モーニングショー』でおなじみのメンバーが集結するほか、おぎやはぎ、藤本美貴、北斗晶ら豪華コメンテーター陣も参戦。

さらに、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の主演・天海祐希もスペシャルゲストとして登場し、2025年に日本と世界をザワつかせたニュースを総括していく。

◆長嶋一茂、現在の心境を吐露

相次ぐクマ被害、令和のコメ騒動、大阪・関西万博の盛況、初の女性首相誕生、ドジャース世界一連覇など、さまざまなニュースが報じられた2025年。

番組では1年間の話題を、当事者への取材でわかったニュースのその後や、話題の現場への独自ロケ、『モーニングショー』内での名場面を織り交ぜながら振り返っていく。

電話による天気予報サービス“177”が終了したというニュースにちなんで、今年提供が終了したサービスや生産終了した商品を特集すると、スタジオの面々は「使ってた！」「食べたことある！」「懐かしい！」などと大盛り上がり。

また、“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さん逝去のニュースも振り返り、偉大な父を亡くした一茂があらためて「まだ実感がないというか…。“吹っ切れた”という言葉とは違うんだけど、不思議なのはこの6カ月、よく眠れるようになったんです」と今の心境を率直に打ち明ける。

◆良純、秋田でクマ被害の実態に迫る！

今回の特番では、独自ロケ企画も多数。まずは、良純がクマ被害の実態を探るべく秋田へ。

実は、秋田県内では今年度すでに1000頭以上を駆除しており、クマによる死傷者数で全国最多を記録しているという。

クマ目撃情報があった場所をめぐり、住民たちの日常生活が脅かされている現状を痛感した良純。現地での取材のあとは、クマ対策の一翼を担う石原宏高環境大臣を直撃し、良純が秋田で感じたことを大臣にぶつける。

また2024年9月、人工股関節置換手術を受けた一茂。1年以上たった現在の経過はどうなのか、昨年の手術から直前の診察まで密着したVTRも公開する。

来年還暦を迎える一茂には、今どうしてもやっておきたいことがあるというのだが、はたして主治医の許可は下りるのか？

このほか、羽鳥、玉川、菊間千乃による“稲刈り”の様子も紹介。毎年、京都・与謝野町で田植えを行っており、今回はその収穫作業に乗り出したのだ。

玉川は慎重派なのか、コンバインの運転がゆっくりすぎて菊間も驚き。羽鳥は「コメントにも、もっと慎重になってほしい」とボヤいてしまう。

◆4人が特番を総括！

大盛り上がりの収録を終えた羽鳥、良純、一茂、玉川は2025年のニュースを総ざらいした今回の特番についてそれぞれコメント。

玉川は「1年間いろいろなことがあったけど、けっこう無茶苦茶やっていたんだなと思いました」とまさかの反省を口にして、一茂は「えっ!? そういう自覚はあるんだ…」とすかさずツッコむ。

一茂はまた、「あらためて何があったか思い起こすのは、とても大事なこと。『モーニングショー』でも地球温暖化について度々取り上げていますが、僕ら自身も何ができるか常に考えないといけない。今回、その認識をあらためて共有できたので、それだけでもすごく意義がある収録でした」と総括。

一方、良純は「僕は環境大臣にインタビューしたのがけっこう大変でしたね。やっぱり（弟には）聞きにくかったな（笑）」とロケの感想をぶっちゃける。

そんな3人の発言を聞いた羽鳥は「一茂さんの“股関節置換手術”、良純さんの“クマ被害”、玉川さんの“稲刈り”…。それぞれのVTRがありつつ、スタジオで良純さんと玉川さんが殴り合いになりそうなぐらいモメたり、一茂さんのおトボケもあって、この特番にはまさに今年の『モーニングショー』が詰まっていたなと思いました」とまとめていた。