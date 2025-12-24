神戸市の六甲ケーブルが、2026年の初日の出を六甲山上で楽しむための早朝特別運転および終夜営業の実施を発表しました。元旦は六甲ケーブルが早朝6時から臨時運行し、六甲ガーデンテラスではは大晦日は終夜営業を実施。温かいグルメの販売や展望台の特別営業も行われます。

また、六甲ケーブルは1月5日から車両リニューアルのため長期運休に入ることも併せて発表されました。本記事では、年末年始の営業スケジュールと運休情報をまとめて紹介します。

1月1日は早朝6時から！ 初日の出特別運転

六甲ケーブル（画像：Pixta）

六甲ケーブルは、2026年の初日の出を山上で楽しめるよう、1月1日（木・祝）に早朝特別運転を実施します。通常は始発が7:10ですが、元旦に限り早朝6:00から6:45までの間、約15分間隔で臨時便を運行する予定です。山上駅すぐの展望スポット「天覧台」も開放され、眼下に広がる阪神間の街並みとともに、美しい初日の出を拝むことができます。なお、7:10以降は通常の時刻表通り、21:10の終発までの運転となります。

六甲ガーデンテラスは終夜営業、温かいグルメも！

「六甲ガーデンテラス」エリアでは、2025年12月31日（水）の大晦日から2026年1月1日（木・祝）の元旦にかけて、終夜営業が行われます。「六甲ビューパレス」では、豚まんや豚汁など体を温めるメニューをテイクアウト販売。絶景スポットとして人気の「自然体感展望台 六甲枝垂れ」では、初日の出に合わせて1月1日の早朝5:30から8:30まで特別営業を行います。（ただし、大雪などの荒天時には終夜営業が中止になる場合もあります）

六甲ガーデンテラス （写真：一般財団法人神戸観光局）

1月5日からケーブルカーは長期運休へ

六甲ケーブルは車両リニューアル工事等にともない、2026年1月5日（月）から4月10日（金・予定）までの間、運休となります。運休期間中は代行バスが運行される予定です。

その他の施設については、「六甲山スノーパーク」は2026年3月8日（日）まで年末年始も無休で営業、「六甲高山植物園」は冬季休園中（2月・3月に特別開園日あり）など、施設ごとにスケジュールが異なります。冬休み期間中に遊びに行く際は、各施設の営業カレンダーをチェックしておきましょう。

六甲ケーブル・六甲ガーデンテラス年始の営業概要

六甲ガーデンテラス （写真：一般財団法人神戸観光局）

六甲ケーブル 早朝特別運転

実施日：2026年1月1日（木・祝）

運行時間：6:00〜6:45（約15分間隔で臨時便運行） ※7:10以降は通常運転

六甲ガーデンテラス 年末年始営業

場所：六甲ガーデンテラス（兵庫県神戸市灘区）

駐車場（12/31〜1/1）： 12月31日 22:00 〜 1月1日 9:00（終夜営業）

駐車料金： 普通車 2,000円（お正月特別料金）、バイク 300円

※六甲山上施設まで、「六甲ケーブル上」駅から徒歩で約10分。

自然体感展望台 六甲枝垂れ 早朝特別営業

営業時間：2026年1月1日 5:30〜8:30（最終受付 8:00）

入場料：大人（中学生以上）1,000円、小人（4歳〜小学生）500円

※六甲ガーデンテラス行きの山上バスは、深夜・早朝の時間帯は運行していません。

六甲ケーブルの長期運休

六甲ケーブルは、車両リニューアル工事及びケーブルカー施設の改修工事のため、2026年1月5日〜4月10日（予定）の間、運休します。ケーブルカーの運休期間中は、バス又はタクシーによる代行輸送を実施します。

澄み渡る空気の中で迎える初日の出は、きっと格別な体験になるはず。長期運休前の六甲ケーブルに乗って、2026年の素晴らしいスタートを切ってみてはいかがでしょうか。防寒対策を万全にしてお出かけください。

（画像：神戸六甲鉄道、般財団法人神戸観光局）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）